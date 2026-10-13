نشست خبری رییس فدراسیون دو و میدانی و مدال آوران تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز برگزار شد.



به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای نشست رییس فدراسیون دو و میدانی گفت: افتخار می‌کنیم که پیشکسوتان دو و میدانی امروز در کنار ما هستند و ما از تجربیات آنها برای هدایت بهتر ملی‌پوشان استفاده می‌کنیم.

در ادامه مدیرفنی تیم ملی گفت: ۲ سال پیش با هدف جوانگرایی تمرینات‌مان را در همین مجموعه آفتاب انقلاب آغاز کردیم در این مدت ۱۲۰ ورزشکار وارد اردوی تیم ملی شدند و ۱۱ نفر به بازی‌های آسیایی اعزام شدند.

هادی سپهرزاد افزود: وقتی طیبی، امیریان، صمیمی و زهرا زارعی وارد تیم ملی شدند رنکینگ خوبی در آسیا نداشتند ولی امروز شاهدیم که جزو مدال آوران بازی‌های آسیایی هستند. این در حالی بود برخی از این ملی‌پوشان با ورزشکاران آفریقایی که تغییر ملیت داده بودند، رقابت کردند.

وی گفت: در این ۲ سال سعی کردیم نظم و انضباط تمرینی را در این اردو به بچه‌ها آموزش دهیم و یکی از دلایلی که توانستند با رکورد‌های خوب مسابقات را به پایان برسانند همین رعایت نظم و انضباط بود، امیدواریم در آینده این ورزشکاران همین مسیری که برای‌شان مشخص کردیم ادامه دهند، این ورزشکاران می‌توانند حداقل ۳ دوره برای کشور در بازی‌های آسیایی مدال‌آوری کنند.

مدیرفنی تیم ملی دو و میدانی یادآورشد: پشتوانه‌سازی که در این ۲ سال اخیر شد در ۲۰ سال گذشته نشده بود، تصمیم‌گیری‌های که از این به بعد برای این ورزشکاران می‌شود به طورحتم سخت‌تر خواهد بود، چون می‌خواهیم حداقل ۵ ورودی المپیک را داشته باشیم و می‌خواهیم شگفت انگیز شویم.

همچنین دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی ماده ۴۰۰ متر بانوان اظهارداشت: خدارو شکر موفق شدم در بازی‌های آسیایی پدال نقره را کسب کنم دو و میدانی را از مسابقات دانشجویی شروع کردم در ۳ سال اخیر حدود رکوردم ۵۴ یا ۵۵ بود و از سال گذشته که وارد اردو‌های تیم ملی شدم با توجه به شرایط خوبی که فدراسیون فراهم کرده بود رکوردهایم خیلی بهبود پیدا کرد و برای بازی‌های آسیایی توانستم رکورد مدنظر فدراسیون را کسب کنم.

زهرا زارعی گفت: اگر اردو‌ها نبود اصلا نمی‌توانستم مدال بگیرم از الان هدفم روی مسابقات قهرمانی آسیا و جهان و پس از آن المپیک است.

در ادامه دارنده مدال طلا بازی‌های آسیایی گفت: در ورزش اتفاق آسان وجود ندارد، ما سال‌های سال تلاش کردیم از سال ۱۳۹۷ شرایط به گونه‌ای شد که باید با افراد قوی این رشته رقابت می‌کردم ولی هر بار بنا به دلایلی این اتفاق نیافتاد کرونا، مصدومیت، سرماخوردگی و... بار‌ها من را به درب بسته زد و ناامیدی به من چیره می‌شد.

محمدرضا طیبی گفت: از روز اول که این ورزش را شروع کردم با خودم عهد بستم هر اتفاقی که افتاد اصلا نباید خسته شوم و ادامه دادم، وقتی به اردو‌ها دعوت شدم طبق نظر فدراسیون کار را دنبال کنم در این ۲ سالی که کار را ادامه دادم و رکوردهایم بهتر می‌شد ولی با این وجود احساس می‌کردم خلایی دارم و به فکر کاری جدای ورزش بودم.

وی تصریح کرد: در کنار ورزش در آزمون استخدامی آتش‌نشانی شرکت کردم باوجود قوانینی که در اردو‌ها حاکم بود، درس می‌خواندم تا در آتش نشانی استخدام شوم ولی در امتحان قبول نشدم در ایران خودرو هم شرکت کردم ولی نشد بعد از آن همه برنامه‌ها را رها کردم و دل دادم به همه برنامه‌های فدراسیون برای رسیدن به مدال.

عضو تیم ملی دو و میدانی یادآورشد: مهمترین قانون اردو‌های تیم ملی گوش دادن به حرف پیشکسوتان و اجرای آن بود، همه انرژی می‌دادن که این تیم مدال بگیرد آقای حدادی گفت من خودم مدال گرفتم دوست دارم شما هم بگیرید، چون حس خیلی خوبی است.

* برای نقره سختی‌های زیادی کشیدم

رکورددار ۸۰۰ متر در ادامه گفت: باوجود مصدومیت توانستم مدال نقره بازی‌های آسیایی را بگیرم، از سختی‌های زیادی عبور کردم و مسیر روستا تا شهر را می‌دویدم تا به تمرین برسم.

علی امیریان افزود: وقتی ۱۷ سالم بود رکورد ۲ دقیقه را ثبت کردم و با مربیگری سجاد مرادی توانستم شرایطم را بهبود ببخشم، شرایط اردو در روز‌ها و اردو‌های ابتدایی خیلی سخت بود، اما به تدریج بهتر شد.

دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی گفت: همه سکو و مدال را می‌بینند در صورتی که برای کسب این نشان تعداد زیادی افراد حضور داشتند این مدال پایانی پن نیست تلاش می‌کنم برای بازی‌های آسیایی بعدی. به ناحق مربی و دوستان من به زندان افتادند و حالا خدارو شکر آزاد هستند و دوباره می‌خواهیم برای المپیک ادامه دهیم.

*نشان دادیم ورزش اول ایران دو و میدانی است

صابر صمیمی اظهارداشت: عوامل زیادی برای رسیدن ما به نشان زحمت کشیدند چه زمانی آسیب دیده بودم، من ۲ سال پیش سرباز بودم و فدراسیون به من اعتماد کرد و در همان دوران به اردو دعوت کردند وضعیت جوری بود که از ورزش خسته شده بودم و به دبنال شغل بودم ولی حدادی به من لطف داشتند و من را به تمرینات دعوت کردند.

وی گفت: از خدای خودم تشکر می‌کنم که هر زمان خواستم اشتباه تصمیم بگیرم من را به سمت درست هدایت کرد، یکسال در اردو بودم و تمامیت خودم را روی ورزشم گذاشتم باوجود آسیب‌های زیادی که داشتم شرایط برای خداحافظی فراهم بود، اما به خاطر حمایت مسئولان باز هم ماندم.

وی گفت: ۳۰ درصد مدال‌های ادوار مختلف بازی‌های آسیایی از استان چهارمحال بختیاری بوده است، این استان در پرتاب دیسک آسیا قوی است، زمانی کودکی‌ام در شهر شلمزار برخی ورزشکاران در حال پرتاب دیسک بودند وقتی وارد این ورزش شدم متوجه شدم چقدر این رشته زیباست.

صمیمی افزود: از زمانی که حدادی رییس فدراسیون شده، متوجه شدیم که یک نفر هست حواس به ما باشد و کمک بزرگی کرد تا ما در این مسابقات خوب حاضر شویم و مدال بگیریم.

حدادی: از عملکرد تیم ملی در ناگویا ناراضی‌ام

رییس فدراسیون دو و میدانی در پاسخ به این سوال که چرا قول ۱۰ مدال داده بودید ولی نشد؟ گفت: از لحاظ جامعه ورزشی ما نتیجه بسیار خوبی گرفتیم ما در دوره قبل تنها یک مدال گرفتیم از نظر خودمون ضعیف عمل کردیم وقتی به فدراسیون آمدم کسی را روی کاغذ نداشتیم که به ناگویا اعزام کنیم.

وی افزود: همیشه در دو و میدانی ناامیدی وجود داشت و میگفتیم نمی‌شود، اگر من درست مدیریت می‌شدم الان ۳ مدال المپیک داشتم فدراسیون از من نگهداری نکرد.

حدادی گفت: اگر من ۷۰ نفر را به اردو بیاورم و بگویم تنها یک مدال می‌گیرم قطعا آن سیستم پاشیده می‌شود، همه ۱۰ دونده ایران مطمئن بودند که مدال می‌گیرند.

وی افزود: اکثر بچه‌های ما که شانس مدال بودم من با این صحبتم شرایطی را در دو و میدانی ایجاد کردم که همه به دنبال مدال بودند ما بد ظاهر شدیم و برای دوره بعد به دنبال ۱۵ مدال هستیم. بچه‌های دو و میدانی فقط ادعا بودند ولی الان شرایط فرق می‌کند بای برای تکرار مدال و درخشش، بازی‌های آسیایی را فراموش کنند.

حدادی گفت: من و فدراسیون از عملکرد تیم ملی ناراضی هستم از این به بعد برنامه داریم از دیگر فدراسیون‌ها هم کمک می‌گیرم.

اینکه چرا به بازی‌های آسیایی نرفتم دلیلش این بود که فضای این رقابت‌ها برای من سنگین است. معتقدم مربیان تخصصی ورزشکاران باید حضور می‌داشتند پس سهمیه را به آنها دادم، دلیلی نمی‌بینم که حضور داشته باشم.

رئیس فدراسیون دوومیدانی در خصوص دیسکالیفه شدن محیطی‌زاده اظهارداشت: من در ابن فدراسیون بزرگ و معروف شدم، مدال کسب کردم و براساس مدال‌هایی که گرفتم زندگی‌ام را تامین کردم هیچ ادعایی ندارم، من خیلی از مسائل را می‌دانم ما ورزشکار را کامل کنار می‌گذاریم، چون وی قهرمان و قرار است برای این کشور مدال کسب کند به شرط اینکه در مسیر تصمیمگیری‌های فدراسیون باشد.

حدادی تصریح کرد: در زمستان ۱۴۰۴فدراسیون ۴ مربی برای پرتاب چکش، پرش با نیزه و هفتگانه وارد کشور کرد، جلسات مختلفی برگزار شد گفتیم اگر در بازی‌های آسیایی نتیجه می‌خواهیم یک تیم برای هدایت ملی‌پوشان تشکیل شود، ولی گفتند نه ما علم‌مان زیاد است و مربی‌ام پیر است قبدل نمی‌کنیم.

وی افزود: ما یکسری اساس‌نامه داریم و به خاطر هیچ کسی تغییر نمی‌دهم و به همین خاطر در یک بازه زمانی ۳ ماهه از ما جدا شدند متاسفانه ما در دو و میدانی یکسری دلسوز داریم که واسطه گری‌ها کردند به خاطر منافع ملی اشتباه کردم بخشیدم و هر آنچه که بچه‌ها خواستند تهیه کردیم از جمله کفش، مربی و ...

زمان اعزام پرسیدیم کمبود ندارید؟ گفتند نه به سپهرزاد گفتم از خوابت باید بزنی و در کنار محیطی‌زاده باشی. در زمان مسابقه به آقای سپهرزاد گفته که نباید باشی، شب قبل مسابقه در جلسه تکنیکال میتینگ همه موارد بررسی می‌شود و اعلام می‌شود طبق اصول باید کفش استاندارد استفاده شود کار‌هایی که ما باید انجام می‌دادیم به نحو احسنت انجام شد.

*مربی و سرپرست محیطی‌زاده در کمیته انضباطی باید پاسخگو باشند

حدادی گفت: ۱۵ روز فرصت بررسی داشتم برخی افراد بعلت اینکه به اهدافش در فدراسیون نرسیده منتقد فدراسیون شده است، من به تازگی دیشب به نتیجه رسیدم که سرپرست تیم و مربی وی به کمیته انضباطی معرفی می‌شوند و باید پاسخگو باشند و در آنجا برای این افراد تصمیم‌گیری می‌شود قطعا این مساله را تا روز آخر پیگیری می‌کنیم، چون یک مدال از ما گرفته شد.





رییس فدراسیون گفت: حق شهروندی هر انسانی است که انتقاد کند و من باید بعنوان مسئول باید پاسخگو باشم، دو و میدانی ایران در سال‌های گذشته مدال‌های زیادی گرفته است، زمانی که من ورزش می‌کردم در ۲۰۱۷ از فدراسیون وقت خواستم که من مربی دارم که دنیای تجربه است مربیان را بفرستید که یاد بگیرند که متاسفانه به خاطر هزینه‌ها قبول نکردند هیچ فردی نمی‌تواند در کشور مدعی باشد که ورزشکار در سطح بازی‌های آسیایی تحویل داده باشد، اگر ورزشکاران در مسیر درست حرکت کنند بطور حتم طلای المپیک می‌گیریم.

مسئول کمیته روابط بین الملل در خصوص فرزانه فصیحی دونده ۱۰۰ متر بانوان و مشکلاتش با فدراسیون گفت: براساس روند اداری گفتم باید با حدادی و صیامی صحبت کنم که وقتی موافقت شد من کار‌های اداری را انجام می‌دهم، بعد از مکالمه با اقای حدادی صحبت کردم که گفتن اگر امکان ثبت نام هست پیگیری کن که من ۱۶ بهمن ایمیل زدم که در ورزشکار ۶۰ متر امکان ثبت نام هست؟ که فدراسیون جهانی پاسخ منفی دادند، چون مهلت تمام شده است، باتوجه به شرایط جنگ اصلا نماینده‌ای در مسابقات جهانی نداشتیم.

پیشکسوت دو و میدانی افزود: فصیحی و همسرش از کسانی بودند که روی دوومیدانی اشراف داشتند ولی برای منافع خودشان این صحبت‌ها را می‌کنند.

تیمور غیاثی گفت: خانم زارعی به نظر کارشناسان این رشته و ورزش، خانم ورزش ایران است، چون بعد از گرفتم نشان نقره بدون هیچ حرفی در خدمت فدراسیون و تیم ملی بود دو و میدانی در حال حرکت به سمت تعالی است باید به این رشته کمک کرد تا پرچم ایران به اهتزاز درآید.

حدادی گفت: وقتی در ورزش قهرمان سن بالا می‌رود ورزشکاران به دنبال ایجاد حاشیه خواهند بود تا دیده شوند. لطمه انتقاد‌ها و صحبت‌های وی به جامعه‌ای خواهد خورد که در آن رشد کرده است، ولی درب فدراسیون به روی وی و همه منتقدان باز است. بنده بعنوان قهرمان المپیک وی را به اداره مهاجرت آمریکا معرفی و تایید کردم و آنچه که باید بعنوان یک ورزشکار انجام می‌دادم را انجام دادم. وی در خصوص این‌که شما از رعایت کردن اساسنامه گفتید ولی خودتون در زمان قهرمانی خیلی ناسازگار بودید، قرار هست نگرش حدادی چه اندازه وارد این فدراسیون بشود؟ گفت: من منتقدترین ورزشکار ایران بودم، چون الگوی المپیکی نداشتم از آدم‌های مختلف اطلاعات می‌گرفتم بعد از سال ۲۰۱۰ که ۲ مدال آسیایی گرفتم معترض شدم، چون به دنبال نشان المپیک بودم. اگر این بچه‌ها رکوردهای‌شان در سطح المپیک باشد باید شرایط بسیار خوبی را ایجاد کنیم. امکانات باید برای این ورزشکاران فراهم شود.

وی در خصوص تغییر مشخص در تیم ملی برای رسیدن به اهداف گفت: نه مدعی هستیم که بلدیم بنده در کنار دوستان در فدراسیون مسیری را رفتیم که به موفقیت‌های محدود رسیدیم راهی را بلدیم و این مسیر موفقیت راهش این است که از ۱۰۰ به عدد ۱۰ رسیدیم و ۹۰ درصد دیگر کار داریم و نیاز به تغییرات زیادی داریم، چون ۱۲ درصد مدال بازی‌های آسیایی بعدی را می‌خواهیم.



حدادی گفت: علیرضا دبیر قهرمان المپیک است و می‌تواند در برخی موارد به مدیریت فدراسیون‌ها انتقاد کند بطور حتم این مساله از روی دلسوزی است و به معنای زیرسوال بردن زحمات آقای تاج نیست.



