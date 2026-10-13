مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم از ساخت ۵۰ مدرسه در استان خبر داد و گفت: با وجود تورم و شرایط جنگی، روند ساخت مدارس متوقف نشده است و امیدواریم تا دهه فجر امسال ۱۵ مدرسه جدید به چرخه آموزشی استان اضافه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، احمدرضا اجتهادی با اشاره به روند توسعه فضا‌های آموزشی استان گفت: در سال ۱۴۰۰ سرانه فضای آموزشی قم ۴.۲ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز بود و استان از این نظر در جایگاه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت، اما اکنون این شاخص به ۴.۹ مترمربع رسیده است.

وی افزود: با وجود افزایش سرانه فضای آموزشی، قم همچنان ۰.۷ مترمربع از میانگین کشوری فاصله دارد و جبران این عقب‌ماندگی به تداوم ساخت مدارس جدید نیازمند است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به تراکم دانش‌آموزان در مدارس گفت: میانگین تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس حدود ۳۵ نفر است و در برخی مدارس با کلاس‌های ۴۰ نفره مواجه هستیم. هدف‌گذاری شده است که تا سال آینده تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها به کمتر از ۳۰ نفر کاهش یابد و به استاندارد ۲۴ نفر نزدیک شویم.

اجتهادی با اشاره به برنامه‌های توسعه فضا‌های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی استان بیان کرد: با همکاری استانداری، ساخت ۷۹ طرح با زیربنای ۱۷۵ هزار مترمربع و شامل ۸۰۰ کلاس درس هدف‌گذاری شده که تاکنون ۲۴ طرح از این مجموعه تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال حدود ۱۰ طرح آموزشی به نتیجه رسیده است، افزود: امیدواریم مجموع مدارس تکمیل‌شده در سال ۱۴۰۵ به ۲۵ مدرسه برسد و ۱۵ طرح دیگر نیز تا دهه فجر تکمیل و وارد چرخه آموزش شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: اعتبار سازمان نوسازی مدارس کمتر از ۹۰۰ میلیارد تومان است و تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت مدارس با محدودیت جدی مواجه است. استفاده از اعتبارات ملی و استانی، مولدسازی دارایی‌ها و مشارکت خیران می‌تواند به تأمین منابع لازم کمک کند.

اجتهادی درباره نیاز‌های آموزشی طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: در ۱۲ نقطه از این طرح که حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود، به ۲ هزار کلاس درس نیاز داریم و در حال حاضر ساخت ۴۰۰ کلاس درس در دست پیگیری است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به مدارس قم در جنگ افزود: چهار مدرسه دولتی و ۶ مدرسه غیردولتی در استان آسیب دیدند که هر چهار مدرسه دولتی به چرخه آموزش بازگشته‌اند و در حال بهره‌برداری هستند. روند مرمت مدارس غیردولتی آسیب‌دیده نیز از طریق مدیریت بحران در حال پیگیری است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با تأکید بر نقش خیران در توسعه فضا‌های آموزشی گفت: تاکنون حدود ۵۰ درصد مدارس استان با مشارکت خیران ساخته شده و ۴۰۰ نفر از خیران در حوزه مدرسه‌سازی فعالیت دارند. همچنین تاکنون ۱۰۰ قطعه زمین برای ساخت مدارس از سوی خیران اهدا شده است.

اجتهادی در ادامه به اجرای چهارمین سال طرح شهید عجمیان در مدارس استان اشاره کرد و گفت: تابستان امسال در قالب این طرح، ۱۵۰ مدرسه بهسازی شد و اقداماتی از جمله نوسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، آسفالت محوطه و بهسازی میز و صندلی مدارس انجام گرفت.

وی با اشاره به وضعیت تجهیزات مدارس، به‌ویژه هنرستان‌ها، افزود: تأمین تجهیزات مدارس قدیمی و بهره‌برداری‌شده بر عهده آموزش و پرورش و تأمین تجهیزات مدارس جدید بر عهده اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.

اجتهادی همچنین از برگزاری جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان قم در روز پنجشنبه ۲۳ مهر در اردوگاه دانش‌آموزی ۱۵ خرداد خبر داد و گفت: محور اصلی این جشنواره، تکریم و قدردانی از خیرانی است که در توسعه فضا‌های آموزشی استان مشارکت دارند.