به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ و همچنین اطلاعیه‌های تاریخ‌های ۱۶، ۱۸ و ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ (انتشار اصلاحیه‌های سری اول، دوم و سوم دفترچه راهنمای مذکور) ، به اطلاع متقاضیان پذیرش در این مرحله می‌رساند به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند ، ترتیبی اتخاذ شده است که تا روز یکشنبه به‌ تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ بتوانند نسبت به ثبت‌نام در این مرحله اقدام کنند .

لذا ضرورت دارد، متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیۀ مذکور ، با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیازِ ثبت‌نام ، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً در این مرحله ثبت‌نام کرده اند ، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق ، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

لازم به تأکید است که این تمدید مهلت ثبت‌نام ، منحصراً برای متقاضیانی است که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند.