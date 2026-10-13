معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان از اجرای طرح آموزش مهارت‌های کاربردی خبر داد و گفت: ۶ مرکز یادگیری در استان فعال است که چهار مرکز دولتی و دو مرکز نیز در زندان‌ها فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، جعفر خدامرادی با اشاره به برنامه‌های این مراکز افزود: آموزش خیاطی، چرم‌دوزی و دیگر مهارت‌های کاربردی در دستور کار قرار دارد و اضافه شدن سفالگری به این دوره‌ها نیز در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از برنامه‌های معاونت سوادآموزی است، گفت: همکاری با هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای برای آموزش مهارت‌هایی از جمله کار با نرم‌افزارهای رایانه‌ای دنبال می‌شود تا سوادآموزان در کنار یادگیری خواندن و نوشتن، فرصت کسب مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را نیز داشته باشند.

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش البرز همچنین از پیگیری راه‌اندازی مراکز یادگیری مهارت در شهرهای بزرگ استان خبر داد و گفت: در همین زمینه با کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده است.

خدامرادی با اشاره به جایگاه البرز در حوزه سوادآموزی اظهار کرد: این استان در شمار چهار استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد.

به گفته وی، نرخ باسوادی استان ۹۸.۷ درصد است و از سال گذشته، دامنه سنی مخاطبان سوادآموزی از ۱۰ تا ۴۹ سال به ۱۰ تا ۵۹ سال افزایش یافته است.

وی درباره عملکرد سال گذشته نیز گفت: سهمیه سوادآموزی استان ۷۸۰ نفر بود که ۴۲ درصد از افراد شرکت‌کننده موفق به کسب کارنامه قبولی شدند؛ موضوعی که به گفته وی، آموزش مجازی از عوامل مؤثر بر این نتیجه بوده است.

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش البرز با اشاره به اجرای طرح مدرسه‌محوری در سه سال اخیر افزود: امسال ۲۱ پایگاه سوادآموزی در استان فعالیت می‌کنند و ۹۰ سوادآموز تحت پوشش این پایگاه‌ها قرار گرفته‌اند.

توسعه مراکز یادگیری و پیوند سوادآموزی با آموزش‌های مهارتی، از برنامه‌هایی است که با هدف کاربردی‌تر کردن آموزش‌ها و فراهم کردن زمینه توانمندسازی سوادآموزان در استان البرز دنبال می‌شود.