به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید بورد پس از ورود به عسلویه ضمن حضور در گلزار شهدای عسلویه، با آرمان‌های شهدای والامقام تجدید بیعت کرد.

بازدید از پالایشگاه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی و همچنین بازدید از چند واحد پتروشیمی مستقر در جنوب استان از برنامه‌های سفر سرپرست وزارت نفت به استان بوشهر است.

جلسه ارزیابی و جمع‌بندی روند بازسازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر نیز از دیگر برنامه‌های سرپرست وزارت نفت است.