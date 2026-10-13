امام‌جمعه یزد در دیدار مدیرکل و معاونان اداره بازرسی استان یزد، بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار شناسایی و پیگیری کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها برای جلوگیری از تحمیل مشکلات بیشتر به مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری، در دیدار مدیرکل و معاونان اداره بازرسی استان یزد با اشاره به شرایط کشور و ضرورت مقابله با مشکلات و توطئه‌های دشمن، اظهار کرد: امیدوارم با نشاط، دقت و تلاش همه‌جانبه، مشکلات جامعه و مردم را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم. در این مسیر باید با تمام توان در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم اقدامات و برنامه‌های دشمن موجب ایجاد اختلال در جامعه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با بیان اینکه ملت ایران از پیوندی عمیق و معنوی با خداوند متعال و اهل‌بیت (ع) برخوردار است، افزود: عبادت خداوند و ارتباط معنوی با اهل‌بیت (ع) همواره از جایگاه ویژه‌ای در انقلاب اسلامی برخوردار بوده است و باید این عزت و سرمایه معنوی را حفظ کنیم. این عزت با ایستادگی، مقاومت و تسلیم‌نشدن در برابر دشمنان استمرار خواهد یافت.

آیت‌الله ناصری با اشاره به ظرفیت‌های معنوی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز بسیاری از کشور‌های جهان به تسلیحات و تجهیزات نظامی خود افتخار می‌کنند، اما ملت ایران علاوه بر برخورداری از قدرت دفاعی، از پشتوانه‌ای بزرگ‌تر، یعنی اتکال به خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت (ع)، برخوردار است. این سرمایه معنوی باید در کنار توانمندی‌های کشور حفظ و تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و مشکلات مردم خاطرنشان کرد: مسئولان باید خدمت به مردم را در اولویت قرار دهند، دست آنان را بگیرند و برای رفع مشکلاتشان تلاش کنند. باید قدر این مردم مقاوم و شجاع را بدانیم و با عملکرد صحیح، پاسخ‌گوی اعتماد و همراهی آنان باشیم.

امام‌جمعه یزد گفت: امروز همه باید متناسب با مسئولیت خود در این مسیر ایفای نقش کنند؛ مردم با حضور و حمایت خود و مسئولان نیز با خدمتگزاری صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات جامعه، وظیفه خود را انجام دهند.

وی در ادامه، خطاب به مدیران و بازرسان اداره بازرسی استان یزد، بر ضرورت نظارت مؤثر و اصلاح‌گرانه تأکید کرد و افزود: بازرسی باید با نیت خدایی، دقت و احساس مسئولیت همراه باشد. هدف از نظارت، جلوگیری از خطا‌ها و اصلاح روندهاست؛ بنابراین، بازرسان ضمن برخورد قانونی با تخلفات، باید راهکار‌های قانونی ارائه دهند، مدیران و کارکنان را راهنمایی کنند و با آموزش صحیح، از بروز اشتباهات پیشگیری کنند؛ به‌گونه‌ای که نظارت موجب تعطیلی کار‌ها و فعالیت‌های قانونی نشود، بلکه زمینه‌ساز بهبود عملکرد دستگاه‌ها باشد.

آیت‌الله ناصری در پایان، با تأکید بر ضرورت رصد دقیق کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها، بیان کرد: کوتاهی در انجام وظایف باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و تذکرات لازم در زمان مناسب داده شود تا با اصلاح به‌موقع عملکردها، از تحمیل مشکلات بیشتر به مردم جلوگیری کنیم؛ به‌ویژه در شرایط حساس کنونی که کشور با مسائل و چالش‌های مختلفی روبه‌روست، همه دستگاه‌ها باید با مسئولیت‌پذیری، هماهنگی و تلاش مضاعف در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.