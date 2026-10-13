به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از حل و فصل اختلافات دو طایفه در نتیجه حصول سازش پرونده قتل عمد در شهرستان چالدران خبر داد.

علینژاد با اعلام این خبر گفت: محکوم علیه ی_خ به اتهام قتل عمد مرحوم ب_م به قصاص نفس محکوم شده بود و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.

علینژاد اضافه کرد: تدابیر و تلاش‌های رئیس دادگستری و دادستان چالدران، هسته‌های جهادی بخشایش و جمعی از ریش سفیدان محلی برای ایجاد صلح و سازش منجر به اعلام گذشت و رضایت بی قید و شرط اولیای دم گردید و موجب رهایی قاتل از چوبه دار شد.

وی افزود: این قتل عمد منجر به اختلافات عدیده بین دو طایفه و تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی شده بود که با سازش و گذشت اولیای دم اختلافات حل و فصل و پرونده‌ها منتهی به سازش شدند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان با تشکر از اولیای دم که به سنت حسنه صلح و سازش عمل کرده‌اند از مراجعین به دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها خواست تا برای حل وفصل عمقی اختلافات و پرونده‌ها با صلح و سازش پرونده‌های خود را ختم به خیر کنند.