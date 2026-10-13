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رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از حل و فصل اختلافات دو طایفه در نتیجه حصول سازش پرونده قتل عمد در شهرستان چالدران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از حل و فصل اختلافات دو طایفه در نتیجه حصول سازش پرونده قتل عمد در شهرستان چالدران خبر داد.
علینژاد با اعلام این خبر گفت: محکوم علیه ی_خ به اتهام قتل عمد مرحوم ب_م به قصاص نفس محکوم شده بود و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.
علینژاد اضافه کرد: تدابیر و تلاشهای رئیس دادگستری و دادستان چالدران، هستههای جهادی بخشایش و جمعی از ریش سفیدان محلی برای ایجاد صلح و سازش منجر به اعلام گذشت و رضایت بی قید و شرط اولیای دم گردید و موجب رهایی قاتل از چوبه دار شد.
وی افزود: این قتل عمد منجر به اختلافات عدیده بین دو طایفه و تشکیل پروندههای متعدد کیفری و حقوقی شده بود که با سازش و گذشت اولیای دم اختلافات حل و فصل و پروندهها منتهی به سازش شدند.
رئیس کل دادگستری استان در پایان با تشکر از اولیای دم که به سنت حسنه صلح و سازش عمل کردهاند از مراجعین به دستگاه قضایی و طرفین پروندهها خواست تا برای حل وفصل عمقی اختلافات و پروندهها با صلح و سازش پروندههای خود را ختم به خیر کنند.