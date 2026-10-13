معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: ۶۰ همت تسهیلات اشتغال تکلیفی با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بین ۱۱ گروه از زنان شامل خانه‌دار، شاغل، بازنشسته، سرپرست خانوار و آسیب‌دیده اجتماعی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» اظهار کرد: وقتی ما راجع به توسعه کشور فکر می‌کنیم و راجع به ایران عزیزمان صحبت می‌کنیم، یک پرسش کلیدی مدام در ذهن ما شکل می‌گیرد و جلوی چشممان می‌آید؛ اینکه چطور باید بین ریشه‌های عمیق تاریخی که در کشورمان داریم و دنیایی که امروز با سرعت به سمت آینده می‌رود، پل بزنیم و این دو را به هم وصل کنیم؟ باور من بر این است که جواب این معما و آن پل، «اقتصاد خلاق» و «صنایع خلاق» است؛ فضایی که در آن فرهنگ، مهارت، فناوری و نوآوری دست به دست هم می‌دهند تا سرمایه‌های فرهنگی ما را به اقتصادی پویا و یک ثروت اجتماعی تبدیل کنند.

بهروزآذر تصریح کرد: ما در دولت چهاردهم نگاهمان به اقتصاد پویا و اقتصاد خلاق بر همین مبناست. ما اقتصاد خلاق را یک اقتصاد حاشیه‌ای در کشور نمی‌دانیم و این اقتصاد را دقیقاً بر شانه‌های خلاقیت انسان‌ها، دانش روز، طراحی و دارایی‌های فکری و تمامی سرمایه‌های انسانی در کشورمان متصوریم و باورمان بر این است اگر می‌خواهیم برای جوانان شغل ایجاد کنیم، باید کمک کنیم اقتصاد محلی و اقتصاد مبتنی بر فرهنگ جان بخشیده شود و توسعه پیدا کند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه تأکید کرد: ما نمی‌توانیم در این مسیر قدم برداریم و این زنجیره را دنبال کنیم و در قلب تمام این تار و پودها، نقش زنان را نبینیم. در تمام هنر‌های سنتی و صنایع دستی ما، بافته‌ها و تولیدات فرهنگی، زنان صرفاً یک نیروی کار ساده نیستند، بلکه حافظان اصلی حافظه تاریخی، دانش بومی و خلاقیت این سرزمین هستند و باور ما در دولت چهاردهم بر این است که باید تلاش کنیم جایگاه زنان را از آنچه که هست یک پله بالا بیاوریم و کمک کنیم که آنها فرصت برابری را در این زنجیره بیش از پیش داشته باشند و حفظ کنند.

وی با بیان اینکه نباید نگاه صرف به زنان به عنوان تولیدکننده داشته باشیم، افزود: در این مسیر تنها نباید آنها را به عنوان تولیدکننده ببینیم و بار را بر دوش تولید بگذاریم؛ ما باید کنار آنها باشیم تا آنها را به بازار‌های بزرگ ملی و بین‌المللی متصل کنیم و کمک کنیم تا در تأمین مالی و مشکلاتی که دارند، موانع شناسایی و برطرف شوند.

بهروزآذر خاطرنشان کرد: بهتر از من می‌دانید امروز یکی از بزرگترین موانع ساختاری که در حوزه کارآفرینی زنان وجود دارد، بحث تأمین مالی و در گام بعدی تهیه ضمانت‌ها و تأمین وثیقه برای گرفتن وام‌ها و سرمایه مالی است که ما در دولت چهاردهم یک گام در این زمینه برداشتیم؛ جا دارد اینجا تشکر ویژه‌ای داشته باشم از جناب آقای دکتر افشین بابت همراهی که در این موضوع داشتند و همچنین وزیر محترم اقتصاد که سقف ضمانت‌ها را برای زنان افزایش دادند.

بهروزآذر در ادامه تصریح کرد: ما این افزایش را با همان نسبتی که شورای عالی اشتغال تعیین کرده بود، اعمال کردیم. همچنین در معاونت امور زنان برای زنانی که سرپرست خانوار هستند و در دهک‌های درآمدی یک تا پنج قرار دارند و اطمینان داریم که امکان تأمین تضامین را ندارند، سقف ضمانت‌ها را افزایش دادیم. علاوه بر این، صندوق ضمانت را نیز به میزان یک همت افزایش سرمایه دادیم تا بتوانیم در این مسیر گام برداریم.

وی افزود: ۶۰ همت تسهیلات تکلیفی که برای اولویت‌های اشتغال، به‌ویژه اشتغال زنان در نظر گرفته شده است، امروز با هماهنگی معاونت امور زنان برای ۱۱ گروه از زنان در حال توزیع است. ما همیشه وقتی از زنان صحبت می‌کنیم، تصورمان این است که زنان تنها ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور و یا در بهترین حالت، نیمی از سرمایه فکری و تخصصی ما هستند؛ در صورتی که همین زنان اگر به لحاظ جمعیت، جغرافیا، درآمد و سطح تحصیلات تقسیم‌بندی شوند، حداقل شامل ۱۱ گروه مختلف می‌شوند؛ زنان خانه‌دار، زنان شاغل، زنان بازنشسته، زنان سرپرست خانوار (ناشی از فوت یا طلاق) که هر کدام داستان متفاوتی دارند؛ همچنین زنانی که آسیب‌دیده اجتماعی هستند و باید نگاه ویژه‌ای به آنان داشت تا بتوانیم در بازگشت به جامعه و داشتن زندگی موفق به آنها کمک کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: ویژگی مهم صنایع خلاق این است که برای هر یک از این ۱۱ گروه، راهکار دارد و مسیر و فرصت ایجاد می‌کند. اگر امروز دغدغه اشتغال زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی را داریم که نرخ مشارکت اقتصادی آنان، با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه را به خود اختصاص می‌دهند، تنها ۳۵ درصد است، صنایع خلاق می‌تواند مسیر را برای حضور فعال آنان فراهم کند.

وی ادامه داد: همچنین در مسئله مشارکت اقتصادی سایر زنان که حدود ۱۴ درصد است، صنایع خلاق، به‌ویژه صنایعی که ریشه در خانواده دارند مانند خوراک، غذا، پوشاک و آن میراثی که مادران سینه به سینه به یکدیگر منتقل کرده‌اند، فرصت‌های بی‌نظیری ایجاد می‌کند و باید به آن توجه ویژه شود؛ مسیر ما در دولت بر این است که به فراهم‌سازی بیش از پیش این عرصه‌ها کمک کنیم.

بهروزآذر در پایان گفت: امیدوارم این رویداد که نخستین دوره آن است و ان‌شاءالله سالیان سال تداوم خواهد داشت، مسیری باشد تا ابتدا نسبت به تنوع و تکثر این صنایع بیش از پیش آشنا شویم و بتوانیم مسیر گفت‌و‌گو با فعالان این حوزه را تقویت کنیم؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم با تدبیر دکتر افشین و همکارانشان در جلسه سیاست‌گذاری شرکت کردند و برای نخستین بار صدای این عزیزان را بدون واسطه و مستقیم شنیدند، ما نیز باید حداکثر مسیر گفت‌و‌گو را در این رویداد داشته باشیم تا سه ضلع مردم، دولت و بخش خصوصی بتوانند این موضوعات را شناسایی کرده و برای آن راهکار پیدا کنند؛ به هر حال به همه شما خدا قوت می‌گویم و دست یاری به سمت شما دراز می‌کنم تا در این مسیر گام برداریم.

گفتنی است؛ رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور؛ اصغر نوراله‌زاده، رئیس صندوق کارآفرینی امید؛ حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان؛ زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ روسای پارک‌های علم و فناوری و جمعی از مسئولان استان اصفهان برگزار شد.