در دو عملیات جداگانه محیط‌بانان و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان دماوند، چهار متخلف شکار غیرمجاز دستگیر و تعدادی سلاح شکاری به همراه لاشه جانوران وحشی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی میرزاکریمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند،گفت: محیط بانان پاسگاه محیط بانی کوه سفید در جریان گشت و پایش ارتفاعات ساران در منطقه شکارممنوع کوه سفید، موفق به شناسایی و دستگیری سه شکارچی غیرمجاز شدند.

وی افزود: در این عملیات، سه قبضه سلاح شکاری کشف شد که یکی از آنها فاقد مجوز حمل بود. همچنین لاشه سه رأس قوچ وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند ادامه داد: در عملیاتی دیگر و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت، محیط بانان پاسگاه محیط بانی تار یک متخلف شکار غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند. در این عملیات، دو قبضه سلاح شکاری و بخشی از لاشه دو رأس کل و بز وحشی کشف و توقیف شد.

میرزاکریمی با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی شهرستان و همکاری پلیس اطلاعات و امنیت، خاطرنشان کرد: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع برای طی مراحل قانونی در دست پیگیری است.