معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه قضات به الگوی حکمرانی قضایی در قرآن کریم گفت: رعایت سه اصل «حکم به حق، حکم به عدل و حکم به قسط» باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام قضایی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، امروز در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری دادگستری کردستان، با اشاره به چالش‌های موجود در فرایند رسیدگی قضایی اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌ها در حوزه قضا به صدور حکم و خاتمه پرونده‌ها منجر نمی‌شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع این مشکل ضروری است و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ترمیم درخواست‌ها می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش این آسیب باشد.

در ادامه این مراسم، رئیس‌کل دادگستری کردستان نیز با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری این مجموعه در میزان رضایتمندی مردم و همچنین عملکرد آن در خروجی و مختومه کردن پرونده‌ها اظهار کرد: این دستاورد‌ها نشان‌دهنده تلاش مستمر و شبانه‌روزی مجموعه قضایی استان است.

جباری با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان گفت: میزان نیروی شاغل و فعال در کادر قضایی حدود ۵۰ درصد و در بخش اداری ۵۶ درصد است.

وی با بیان اینکه جذب ۱۰۰ قاضی در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به کردستان به تصویب رسیده است، افزود: این مصوبه تاکنون اجرایی نشده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی استان همچنان از موضوعات قابل پیگیری است.

رئیس‌کل دادگستری کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و نقش آن در افزایش رضایتمندی مردم، خواستار پیگیری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ماده ۲۷ قانون اصلاحات ارضی مرتبط با جهاد کشاورزی و ماده ۲۱ قانون معادن شد.

در پایان این مراسم، از قضات و کارکنان نمونه کشوری دادگستری استان کردستان تجلیل شد.