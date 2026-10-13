به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: با هدف حمایت از جامعه عشایری و تقویت معیشت خانوار‌های دامدار، در طول ۶ ماه گذشته مقدار ۹ هزار و ۷۲۰ کیلوگرم آرد عشایری میان ۵۴ خانوار دامدار عشایری شهرستان نور توزیع شد.

غفاری با اشاره به نقش راهبردی عشایر در تولید دام و فرآورده‌های لبنی افزود: عشایر به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی دام بومی و ستون پایداری اقتصاد روستایی، سهم مهمی در تأمین گوشت، شیر و صنایع دستی منطقه دارند و حمایت از این قشر، تقویت امنیت غذایی و رونق اقتصاد محلی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: توزیع آرد عشایری در چارچوب سیاست‌های حمایتی سازمان جهاد کشاورزی و با هدف کاهش هزینه‌های خانوار‌های عشایری، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و ماندگاری جمعیت دامدار در مناطق ییلاقی و قشلاقی شهرستان انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور خاطرنشان کرد: این مدیریت با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری تعاونی‌ها و اتحادیه‌های عشایری، روند توزیع نهاده‌های اساسی و آرد عشایری را به‌صورت مستمر و عادلانه پیگیری می‌کند و در ماه‌های آینده نیز این حمایت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

غفاری با تأکید بر ظرفیت‌های بالای عشایر شهرستان نور در تولید دام و محصولات دامی، از آمادگی کامل جهاد کشاورزی برای ارائه خدمات فنی، آموزشی و حمایتی به این بهره‌برداران خبر داد.