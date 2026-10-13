شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۱.۵۵ درصدی و افزایش ۱۲۹ هزار ۳۰۲ واحدی به ۸ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۲۵ درصدی و ۳۸ هزار و ۷۳۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد ایستاد.

همچنین امروز ۵ هزارو ۴۶۵ میلیارد تومان پول به سهام، و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه محصولات شیمیایی اختصاص داشت.

ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان رسید.

امروز برخی نماد‌های بزرگ بازار با عرضه مواجه شدند با این حال در مجموع ۸۰ درصد بازار معادل حدود ۶۹۹ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.