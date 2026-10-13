تیم فوتسال جوانان بانوان در آخرین روز از اردوی آماده‌سازی خود، فردا در دیداری دوستانه به مصاف تیم لیگ برتری پالایش نفت آبادان می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال جوانان بانوان فردا (چهارشنبه ۲۲ مهر) از ساعت ۱۲ در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال، در دیداری تدارکاتی مقابل تیم پالایش نفت آبادان قرار می‌گیرد.

این مسابقه در آخرین روز از اردوی آماده‌سازی شاگردان فاطمه شریف برگزار می‌شود. ملی‌پوشان جوان فوتسال بانوان یکشنبه نیز در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی فوتسال بزرگسالان به میدان رفتند که این مسابقه با نتیجه ۸ بر یک به سود تیم بزرگسالان به پایان رسید.

بر اساس برنامه‌ریزی، اردوی بعدی تیم فوتسال جوانان بانوان از اول آبان‌ماه و به‌صورت متصل به اعزام به بازی‌های المپیک جوانان سنگال آغاز خواهد شد.

برنامه زمان بندی بازی‌های تیم ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان / ساعت ۱۳:۳۰

کاستاریکا – ایران

سه‌شنبه ۱۲ آبان / ساعت ۱۵:۳۰

کامرون – ایران

پنج‌شنبه ۱۴ آبان / ساعت ۱۳:۳۰

ایتالیا – ایران

مسابقات در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال جوانان کشورمان در گروه B قرار دارد.