شهردار کرج از آمادگی مدیریت شهری برای پیگیری مسائل باقی‌مانده میان شهرداری و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و دستیابی به راهکارهای اجرایی برای حل‌وفصل آن‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مهرداد کیانی در نشست مشترک با رئیس این مؤسسه که در سالن زنده‌یاد دکتر مرتضی کاوه برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی مؤسسه رازی در کرج، بر ضرورت تعامل دو مجموعه برای تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده تأکید کرد.

کیانی مؤسسه رازی را از سرمایه‌های علمی کشور و بخشی از هویت شهر کرج دانست و گفت: واکسن‌های تولیدشده در این مؤسسه طی نسل‌های مختلف، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها و حفاظت از سلامت مردم داشته‌اند و این سابقه علمی، جایگاه ویژه‌ای برای رازی در میان مردم ایران ایجاد کرده است.

شهردار کرج با اشاره به موضوعات حل‌نشده میان شهرداری و مؤسسه رازی طی سال‌های گذشته، برگزاری جلسات مشترک و بررسی راهکارهای عملی را ضروری دانست و اعلام کرد مدیریت شهری آمادگی دارد با همکاری مسئولان مؤسسه، روند رسیدگی به این مسائل را پیگیری کند.

وی با اشاره به این که در سال های گذشته پروژه هایی بسیار بزرگ در شهرداری کرج آغاز شد که در برخی موارد بودجه مناسب و لازم برای آن اختصاص نیافته بود، گفت: تفاهم نامه شهرداری کرج و موسسه رازی از جمله پروژه های بزرگ سال های گذشته است که طی آن، دو طرف به یکدیگر تعهداتی داشتند و به رغم این که بخش عمده ای از تعهدات شهرداری به موسسه رازی اجرا نشده، اما برخورد مدیران موسسه با سعه صدر و مهمان نوازی همراه بوده است.

گفتنی است؛ طبق تفاهم نامه مابین شهرداری کرج و موسسه رازی، شهرداری متعهد به ارائه خدمات مختلف از جمله تامین زیرساختهای اتاق تمیز برای ساخت واکسن در ازای بهره برداری بخشی از زمین های ضلع شمالی موسسه برای اجرای پروژه تعریض ادامه بلوار ماهان شد.