به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ،دهقان، با اشاره به برگزاری چهارمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد به ریاست استاندار یزد گفت: در این نشست، برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی با همکاری آموزش و پرورش و همچنین طرح‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد بررسی شد.

وی افزود: افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ و تغییر عنوان این مراکز به مراکز امید و زندگی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست بود. این مراکز با هدف فراهم‌کردن فرایند سم‌زدایی، درمان، بازتوانی، آموزش، اشتغال و بازگشت معتادان، به‌ویژه معتادان متجاهر، به جامعه توسعه می‌یابند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد همچنین از تأکید بر رصد و مدیریت مسیرهای مورد استفاده قاچاقچیان خبر داد و گفت: مقرر شد فرمانداران با برنامه‌ریزی لازم برای مسدودسازی مسیرهای فرعی مورد استفاده قاچاقچیان اقدام کنند.

استاندار یزد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های مسئول در مبارزه با مواد مخدر گفت: مقابله با اعتیاد نباید تنها به فعالیت یک دستگاه یا نیروی انتظامی محدود شود، بلکه لازم است ظرفیت همه نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اجرایی برای پیشگیری از این آسیب به کار گرفته شود.

بابایی با اشاره به تنوع روز افزون مواد مخدر و پیامدهای آن برای جوانان و خانواده‌ها افزود: اعتیاد علاوه بر آسیب‌های فردی، پیامدهای گسترده‌ای برای خانواده و محیط اجتماعی فرد به همراه دارد؛ ازاین‌رو، باید با برنامه‌ریزی هدفمند، کمیته‌های تخصصی را فعال‌تر کرد و اقدامات فرهنگی و اجتماعی را گسترش داد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های مشخص از سوی دستگاه‌های متولی تصریح کرد: همه ی دستگاه‌ها باید اقدامات خود را در حوزه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر تعریف و برای نجات افراد درگیر اعتیاد و بازگشت آنان به زندگی اجتماعی تلاش کنند.