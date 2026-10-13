مبینا عیدانی، عکاس آبادانی عنوان دوم پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بحران را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مبینا عیدانی، متولد ۱۸ دی ۱۳۷۶ در آبادان، عکاس مستند اجتماعی و آیینی است که در حوزه عکاس برای خبرگزاری صداوسیما هم فعالیت می‌کند.

وی در زمینه ثبت زندگی مردم، فرهنگ بومی، آیین‌های مذهبی و رویداد‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

علاوه بر رتبه دوم پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بحران، رتبه اول جشنواره روایت عشق، جشنواره استانی شهر من، رتبه دوم جشنواره از نور تا نور، جشنواره سوغات اربعین، جشنواره شهید یوسف برتینا، جشنواره سفیران کربلا، جشنواره فرهنگی‌هنری آبادان، بخش عکاسی پنجمین جشنواره فرهنگی‌هنری بحران بخشی از کارنامه پرشماره موفقیت این هنرمند آبادانی است.

اختتامیه پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بحران دوشنبه بیستم مهر در تهران برگزار شد.

دبیر این جشنواره گفت:۲هزار و ۱۱۶ اثر به این جشنواره رسید که شامل ۵۹۷ داستان کوتاه، ۴۰۷ شعر، ۳۲۷عکس بحران و ۵۵ ویدئو تلفن همراه است.

عباس حسین نژاد با اشاره به اینکه از بسیاری استان‌ها در جشنواره مشارکت داشتند، افزود: ۳۳ درصد آثار به استان تهران و سه اثر به سیستان و بلوچستان اختصاص داشت.

نصیری با بیان اینکه آثار زیادی در بخش‌های مختلف به جشنواره ارسال شده، ادامه داد: آثار این جشنواره سال گذشته جمع‌آوری شده است.