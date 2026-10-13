



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اینجا مردم می‌توانند با پرداخت مبالغ دلخواه از طریق کارت‌خوان، در تأمین بخشی از هزینه‌های درمان بیماران نیازمند مشارکت کنند.

زهره یوسفی، روابط عمومی بیمارستان کوثر شیراز، با اشاره به شکل‌گیری این طرح می‌گوید: ایده راه‌اندازی دیوار مهربانی در سال ۱۴۰۰ با هدف حمایت از بیماران نیازمند، به‌ویژه بیماران مبتلا به سرطان، مطرح شد و نخستین دیوار در ورودی بخش هسته‌ای بیمارستان نصب شد.

به گفته وی، این طرح در ادامه توسعه یافت و در بخش‌های مختلف بیمارستان از جمله لابی، آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، بخش زایمان و اورژانس اجرا شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون ۶ دیوار مهربانی در این مرکز درمانی فعال است.

یوسفی با بیان اینکه مردم می‌توانند متناسب با توان مالی خود مبالغ دلخواه را پرداخت کنند، می‌افزاید: کمک‌های جمع‌آوری‌شده مستقیماً در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد، بلکه نیاز بیماران از طریق واحد‌های مرتبط بیمارستان بررسی می‌شود.

وی اضافه می‌کند: بیماران نیازمند حمایت برای تأمین هزینه‌های دارو، آزمایش، بستری و خدمات تشخیصی و درمانی می‌توانند به مدیریت بیمارستان، معاونت فرهنگی یا واحد امور مالی مراجعه کنند. پس از بررسی شرایط، درباره نحوه حمایت تصمیم‌گیری می‌شود.



روابط عمومی بیمارستان کوثر با اشاره به اینکه کمک‌های مردمی گاه از مبالغی مانند ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان آغاز می‌شود، تأکید می‌کند: اهمیت این طرح تنها به میزان پول جمع‌آوری‌شده محدود نیست، بلکه ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز از اهداف آن است.

به گفته یوسفی، برگه‌های نصب‌شده روی دیوار‌ها معمولاً هر دو تا سه ماه یک‌بار جمع‌آوری و پاک‌سازی می‌شوند و اطلاعات و مستندات مالی کمک‌ها در واحد مالی بیمارستان نگهداری و رسیدگی می‌شود.





