مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی از حضور پررنگ تشکل‌های تعاون روستایی استان در ششمین نمایشگاه ملی روستا و عشایر خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و توسعه بازار فروش محصولات بومی خراسان جنوبی است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: در این نمایشگاه ۶ غرفه از شرکت‌های تعاون روستایی زنان، سهامی زراعی و تولیدات روستایی و کشاورزی محصولاتی شامل دست بافته‌های سنتی، خشکبار، شیرینی، محصولات لبنی، نمونه بذر و زرشک را به نمایش گذاشتند.

رضوی افزود: این غرفه‌ها مورد بازدید مسئولان کشوری و استانی قرار گرفت و فرصتی برای معرفی دستاورد‌ها و قابلیت‌های اقتصادی مناطق روستایی و عشایری خراسان جنوبی فراهم کرد.

وی گفت: حضور تشکل‌های تعاون روستایی خراسان جنوبی در ششمین نمایشگاه ملی روستائیان و عشایر تهران، علاوه بر فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات و ارتباط با بازار‌های جدید، نقش مهمی در معرفی تولیدات بومی و حمایت از فعالان اقتصادی مناطق روستایی و عشایری ایفا کرد.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی افزود: این نمایشگاه همچنین فرصتی ارزشمند برای برجسته سازی نقش کلیدی زنان روستایی و عشایری در چرخه تولید، کارآفرینی و توسعه اقتصاد کشاورزی استان بود و زمینه معرفی توانمندی‌ها و دستاورد‌های آنان را در سطح ملی فراهم ساخت.