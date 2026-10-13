سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: تأخیر خودروسازان در پرداخت بدهی مراکز اسقاط، نقدینگی این مراکز را کاهش داده و توان خرید خودرو‌های فرسوده و اسقاط آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پرداخت به‌موقع بدهی خودروسازان به مراکز اسقاط، شرط تداوم خروج فرسوده‌ها

پرداخت به‌موقع بدهی خودروسازان به مراکز اسقاط، شرط تداوم خروج فرسوده‌ها

­آقای مصطفی جودی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سبک و سنگین فرسوده کشور افزود: نوسازی این ناوگان در اقتصاد ملی، صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلودگی هوا تأثیر بسزایی دارد و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اسقاط ضروری است.

او ادامه داد: طولانی‌شدن زمان بازپرداخت بدهی مراکز اسقاط از سوی خودروسازان، گردش نقدینگی این مراکز را مختل می‌کند و در نتیجه، توان آنها برای خرید خودرو‌های فرسوده کاهش می‌یابد، در صورت تداوم این وضعیت، روند خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل نیز کند خواهد شد.

تفاوت قیمت خرید خودرو‌های فرسوده در مراکز اسقاط

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به تفاوت قیمت خرید نقدی خودرو‌های فرسوده در مراکز سراسر کشور گفت: اقتصاد بازیافت خودرو‌های فرسوده شرایط خاصی دارد و عواملی مانند قیمت خودرو، میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سربار مراکز در مناطق مختلف متفاوت است.

جودی افزود: برای مثال، هزینه انتقال خودروی فرسوده از کلان‌شهری مانند تهران به مرکز اسقاط، بیشتر از هزینه انتقال آن در یک شهرستان کوچک است.

او با بیان اینکه تعیین قیمت واحد برای خرید نقدی خودرو‌های فرسوده امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: قیمت پیشنهادی مراکز به نوع خودرو و کیفیت قطعات نصب‌شده روی آن بستگی دارد؛ با این حال، روند قیمت‌گذاری در طرح خرید نقدی به‌تدریج به سمت تعادل پیش می‌رود.

جودی گفت: در حال حاضر، برای هر خودروی فرسوده سه گواهی اسقاط در نظر گرفته شده است که با احتساب ارزش ۶۰ میلیون تومانی هر گواهی، ارزش مجموع آنها به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغ پرداختی مراکز اسقاط به متقاضیان، با توجه به نوع و کیفیت خودرو، از حداقل ۱۶۰ میلیون تومان تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است.

تعیین قیمت خودرو‌های فرسوده در طرح جایگزینی

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به سازوکار خرید نقدی این خودرو‌ها افزود: طرح خرید نقدی در چارچوب اقتصاد آزاد فعالیت می‌کند و نمی‌توان عملکرد مراکز را بدون توجه به تفاوت هزینه‌ها و شرایط بازار ارزیابی کرد.

او افزود: در طرح جایگزینی خودروسازان، با هماهنگی ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده، قیمت لاشه انواع خودرو‌های فرسوده، از پراید تا سمند، و همچنین تاکسی‌های فرسوده تعیین شده است.

نظارت پلیس بر فرایند اسقاط و امحای قطعات

جودی با اشاره به نظارت پلیس راهور بر مراحل اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: این نظارت از تأیید و احراز هویت خودرو تا مرحله امحای موتور ادامه دارد.

او افزود: در بیشتر مراکز اسقاط، مطابق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پلیس راهور، با سوراخ‌کردن موتور و سیلندر، قطعات حساس خودرو امحا می‌شوند، برخی قطعات داخلی و خارجی، از جمله صندلی‌ها و در‌ها نیز در مراکز اسقاط به فروش می‌رسند.





سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده در پایان با اشاره به وقوع تخلف در موارد معدود گفت: با وجود برخی تخلفات محدود، نظارت بر عملکرد مراکز اسقاط به‌طور جدی انجام می‌شود.