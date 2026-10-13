۳ زمین‌های چمن ورزشی در مدارس شهرستان سرعین با حضور نیکزاد نائب رئیس مجلس، افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با حضور دکتر نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر باقرزاده فرماندار سرعین و جمعی از مسئولین، دو زمین چمن مصنوعی در دبیرستان‌های «فضیلت» و «شفا» شهر سرعین افتتاح و عملیات اجرایی هشتمین زمین چمن درون‌مدرسه‌ای در روستای «علیداشین» آغاز شد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان و با مشارکت فرمانداری سرعین، شورای اسلامی شهر و شهرداری سرعین، معاونت تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان و انجمن اولیا احداث و تکمیل شد.

باقرزاده، فرماندار سرعین در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های ویژه استاندار محترم و نمایندگان معزز مجلس، اظهار داشت: این پروژه‌ها با هدف توسعه فضا‌های ورزشی و ارتقای امکانات تربیتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیدند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، گامی اساسی در راستای تقویت نشاط دانش‌آموزان و کشف و پرورش استعداد‌های ورزشی نسل آینده است.

باقرزاده همچنین با اشاره به نقش کلیدی فناوری‌های نوین در ارتقای کیفیت یادگیری و تحقق عدالت آموزشی، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و هوشمندسازی مدارس از اولویت‌های اساسی سیستم آموزشی است که برای شتاب‌بخشی به بخش باقی‌مانده آن، نیازمند همراهی، جذب اعتبارات ملی و پیگیری ویژه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی هستیم.