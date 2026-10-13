

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین تیم فوتسال جوانان بانوان از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال آغاز شد.

در ابتدای این جلسه تمرینی، فاطمه شریف، سرمربی تیم، دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و نکات موردنظر خود را برای اجرای برنامه‌های تمرینی با ملی‌پوشان در میان گذاشت.

بازیکنان پس از صحبت‌های سرمربی، تمرینات گرم‌کردن با توپ را برگزار کردند و در ادامه، وارد بخش‌های اصلی تمرین شدند.

مرور برنامه‌های تاکتیکی در فاز حمله و دفاع پنج‌نفره با حضور دروازه‌بان، بخش مهمی از تمرین امروز را به خود اختصاص داد. ملی‌پوشان در این مرحله به تمرین برنامه‌های تیمی در شرایط حمله و دفاع پرداختند.

در ادامه، تمرین ضربات شوت در دستور کار بازیکنان قرار گرفت و ملی‌پوشان همچنین برنامه‌های مربوط به پرس و ضدپرس را اجرا کردند.

ملی‌پوشان فوتسال جوانان بانوان تمرینات خود را امروز در دو نوبت برگزار می‌کنند و طبق برنامه، دومین جلسه تمرینی تیم از ساعت ۱۶ در بعدازظهر برگزار خواهد شد.