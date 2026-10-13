به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رهاسازی انواع بچه‌ماهیان گرمابی در منابع آبی آذربایجان‌غربی و استان‌های شمال‌غرب کشور آغاز شد؛ بچه‌ماهیانی که در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت پرورش یافته و پس از رسیدن به وزن مناسب، برای بازسازی ذخایر آبزیان و حمایت از تعاونی‌های صید و صیادی راهی منابع آبی می‌شوند.

رئیس اداره شیلات شهرستان پلدشت گفت: مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت، به‌عنوان تنها مرکز تکثیر و پرورش ماهیان در شمال‌غرب کشور، امسال نیز میزبان میلیون‌ها قطعه بچه‌ماهی گرمابی بود و از استخر‌های پرورش ماهیان در این مرکز؛ چرخه‌ای برای حفظ و تقویت ذخایر آبزیان استان و شمال غرب کشور آغاز می‌شود.

احمد حسن پور خاطر نشان کرد: ما در این مرکز کار تکثیر و پرورش انواع بچه ماهیان را از سه ماه پیش شروع کردیم و بعد از رساندن به اوزان بالای ۱۰ گرم در منابع آبی شمال غرب کشور رهاسازی می‌کنیم.

مدیر کل شیلات آذربایجان غربی گفت: امسال در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت بیش از ۱۲ میلیون قطعه انواع بچه ماهیان گرمابی و پرورشی تکثیر و پرورش داده شده که علاوه بر تامین داخل استان به منابع آبی استان‌های شمال غرب کشور از جمله استان‌های کردستان. آذربایجان شرقی و اردبیل هم ارسال خواهد شد.

منصور لطفی کپور، بیگ‌هد، آمور و فتوفاگ را از گونه‌هایی عنوان کرد که در این مرکز تکثیر و پرورش یافته‌اند.



رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: هدف از این اقدام، بازسازی ذخایر منابع آبی استان و استان‌های شمال غرب کشور، تقویت جمعیت آبزیان و حمایت از تعاونی‌های صید و صیادی است و با راه اندازی این مرکز استان مان در زمینه تولید انواع آبزیان خودکفا شده است.

رهاسازی این بچه‌ماهیان، گامی در بازسازی و حفظ ذخایر آبزیان، توسعه صید و صیادی و حمایت از معیشت جوامع محلی است؛ اقدامی که می‌تواند به پایداری منابع آبزی و رونق فعالیت‌های شیلاتی در منابع آبی شمال غرب کشور کمک کند.

کار رها سازی بچه ماهیان به منابع آبی استان و استان‌های شمال غرب کشور تا یک ماه ادامه خواهد داشت.