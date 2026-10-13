پارسه یا تخت جمشید در دشت مرودشت و در دامنه کوه رحمت با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال قدمت نشان از تاریخ چندین هزار ساله‌ی ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،تخت جمشید روزگاری مهمترین پایتخت جهان بود و حکومت سلسله هخامنشیان حدود ۲۳۰ سال به طول انجامید که این سلسله در زمان حکومت خود علاوه بر قوانین حقوق بشر دستاورد‌های مهمی که پایه گذار پیشرفت‌های بشری است به ارمغان آورد و به همین دلیل از تخت جمشید به عنوان اولین سازمان ملل دنیا نیز یاد می‌شود.

بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال پیش ساخت تخت جمشید با هنر دستان معماران و هنرمندان ایرانی ۱۸۰ سال به طول انجامید.

نبوغ و هنر ایرانی در جای جای معماری تخت جمشید چشم هر گردشگر و بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.

ابداع پست سریع و سیر جهان با ساخت نخستین شاهراه و مسیر تجاری منسجم دنیا ۴۰۰ سال قبل از ساخت جاده ابریشم از دیگر خدمات دوره هخامنشی است.

همچنین طراحی اولین سیستم منظم بایگانی و آرشیو‌های منظم و معتبر اسناد که هنوز هم در کتابخانه و مرکز اسناد تخت جمشید وجود دارند از دیگر نوآوری‌های دوره هخامنشی در ایران است.

کشف ۳۰ هزار لوح گلی در زیر لایه‌های تخت جمشید نیز نمایانگر این است که ایرانیان از همان ۲ هزار و ۵۰۰ سال پیش دارای حسابداری، بیمه، مرخصی زایمان و فیش حقوقی بودند.

بنای تخت جمشید مجموعه‌ای از چند کاخ تو در تو در کنار دشت مرودشت و در کوهپایه کوه رحمت در شهر مرودشت استان فارس واقع شده است.