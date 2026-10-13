به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه هماهنگی رزمایش بزرگ «جان‌فدا» در سردشت برگزار شدرزمایش بزرگ جان‌فدا قرار است ۵ آبان با حضور ۲ هزار نفر در سردشت برگزار شود.

فرمانده سپاه سردشت در این جلسه در این جلسه با تأکید بر اهمیت امنیت پایدار در مناطق مرزی گفت: امنیت باید فراگیر باشد و همه اقشار جامعه برای تحقق آن مشارکت داشته باشند.

سردار سهراب سعیدی با اشاره به جایگاه سردشت در دفاع از کشور افزود: این شهرستان با وجود برخورداری از شمار بالای شهدا و جانبازان، از مناطق دارای کمترین میزان جرم است.

فرمانده سپاه سردشت ابراز امیدواری کرد رزمایش جان‌فدا به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.

ماموستا محمد واوی، امام جمعه سردشت نیز حضور مردم در این رزمایش را نشان‌دهنده همبستگی و اقتدار ملی دانست و بر مشارکت مردم در این تجمع تأکید کرد.