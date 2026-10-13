به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی آریان در جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم کوتاه روستا و عشایر (هزار و یک روایت) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: برای برگزاری این جشنواره تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما، ایجاد زمینه حضور و مشارکت هنرمندان در سطح ملی و استانی بود که خوشبختانه این موضوع به شکل مطلوبی محقق شد.

وی با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد فرهنگی و هنری افزود: در مجموع یک‌هزار و ۲۲۵ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که نشان‌دهنده مشارکت هنرمندان در این رویداد ملی است.

آریان با اشاره به مشارکت هنرمندان خراسان شمالی در این جشنواره بیان کرد: با توجه به اتفاقات و شرایط پیش‌آمده و همچنین پیگیری‌های انجام‌شده، ۱۸ فیلم و ۸۰ قطعه عکس از هنرمندان استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که آمار قابل توجهی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به روند بررسی آثار خاطرنشان کرد: مرحله نخست داوری آثار به پایان رسیده و مرحله دوم داوری نیز در حال برگزاری است.

آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه روستا و عشایر ۳۰ مهرماه با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.