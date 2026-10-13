فرمانده ارشد رزمایش بین‌المللی ضدتروریستی «اوراسیا آنتی‌ترور۲۰۲۶»، حضور مقتدرانه و آمادگی کامل تیم ویژه ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران را یکی از پایه‌های اصلی موفقیت این رزمایش عنوان کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ تیم ویژه ضدتروریستی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بعد از حضور موفقیت‌آمیز در رزمایش بین‌المللی ضدتروریستی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «اوراسیا آنتی‌ترور ۲۰۲۶» به میزبانی بلاروس از طریق پرواز غیرمستقیم به میهن اسلامی بازگشت.

«سرهنگ تقوی» فرمانده میدانی تیم ضدتروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: رزمایش امسال در سه مرحله اصلی اجرا شد و اعضای تیم ایران در هر سه بخش حضوری پرقدرت همراه با نظم و انضباط کامل تیمی به نمایش گذاشت.

او افزود: نیرو‌های عمل کننده در بخش نخست رزمایش موسوم به پاسگاه فرماندهی، اجرای تاکتیک‌های نوین با برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد فرماندهی را تمرین کردند.

سرهنگ تقوی، رزم و نبرد تن‌به تن با تروریست‌ها در محیط‌های شهری را از دیگر مراحل این رزمایش عنوان کرد و گفت: در بخش سوم نیز درگیری در مرز‌ها با بهره‌گیری از تاکتیک‌های ویژه زمین‌گیر کردن اشرار و گرو‌های تروریستی اجرا شد.

اعضای تیم ضدتروریستی کشورمان با اجرای صحیح تاکتیک‌ها و دستورات ستاد فرماندهی و بکارگیری تکنیک‌های نوین مقابله با تروریست‌ها مورد تمجید قرار گرفتند.

فرمانده ارشد رزمایش بین‌المللی ضدتروریستی «اوراسیا آنتی‌ترور۲۰۲۶» نیز در پایان این رزمایش حضور مقتدرانه و آمادگی کامل تیم ویژه ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران را یکی از پایه‌های اصلی موفقیت این رزمایش عنوان کرد.