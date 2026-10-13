مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به رونمایی از زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی گفت: ایجاد سکو‌های خودکاربری و غیرحضوری به معنای کاهش نقش دفاتر نیست، بلکه زمینه‌ساز حرکت به سمت خدمات تخصصی، مشاوره‌ای و ارزش‌افزا و تبدیل دفاتر به مراکز جامع خدمات قضایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا سلطانی با اشاره به رونمایی از زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی، این اقدام را گامی بنیادین در راستای رفاه حداکثری مردم، شفافیت، سرعت، دقت، حفظ محرمانگی و کاهش هزینه‌های خدمات قضایی دانست و تأکید کرد: ایجاد سکو‌های خودکاربری و غیرحضوری، به معنای کاهش ارباب‌رجوع دفاتر نیست؛ بلکه بازتعریف نقش دفاتر و حرکت به سمت خدمات مکمل، تخصصی و ارزش‌افزا است.

رونمایی از ۷ سکوی خدمت هوشمند و فعال‌سازی ۹ سکوی دیگر

محمدرضا سلطانی با اشاره به رونمایی ۷ سکوی خدمت هوشمند و فعال‌سازی ۹ سکوی دیگر در هفته‌های آینده، اظهار داشت: هوش مصنوعی جای ازدحام مراجعین را می‌گیرد، نه جای دفتر خدمات الکترونیک قضایی را؛ سامانه‌هایی که امروز رونمایی شد، برای خدمات تکراری، ساده، استاندارد و اولیه طراحی شده‌اند؛ خدماتی که پیش از این بخش قابل‌توجهی از مراجعات حضوری را تشکیل می‌داد، اما پرونده‌های پیچیده، نیازمند تحلیل حقوقی، تنظیم قرارداد، مشاوره تخصصی، احراز هویت، امضای الکترونیک، بارگذاری مستندات، پیگیری پرونده، اجرای احکام، صلح و سازش و خدمات ویژه، همچنان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود.

ساخت زیست‌بوم بدون یک ریال هزینه دولتی

سلطانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه این زیست‌بوم را بدون یک ریال هزینه دولتی ساخته و برای آموزش هوش مصنوعی از ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه استفاده شده است، افزود: تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد دیجیتال‌سازی خدمات ساده، نه‌تنها تقاضا برای خدمات قضایی را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث افزایش تقاضا برای خدمات تخصصی، مشاوره‌ای و پشتیبانی می‌شود. مردم وقتی مسیر اولیه آسان شود، بیشتر به دنبال حل مسئله، پیشگیری از اختلاف و اقدام حقوقی دقیق می‌روند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: دفتر قضایی آینده، دفتر تایپ و ثبت ساده نیست؛ مرکز حل مسئله، میز خدمت دیجیتال، نماینده رسمی سکو‌های هوشمند، پشتیبان افراد با دانش پایین حقوقی و سالمندان و نقطه اتصال انسانی میان مردم و سامانه‌های هوشمند است. هر چه دسترسی مردم به خدمات اولیه آسان‌تر شود، بازار خدمات تخصصی بزرگ‌تر و نیاز به نقطه اتصال انسانی بیشتر می‌شود.