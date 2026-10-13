به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بندرلنگه گفت: از این متخلف یک بهله پرنده شکاری دلیجه، دو قطعه پرنده وحشی قمری و ۱۲ رشته تور مخصوص زنده‌گیری پرندگان کشف شد.

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سامان قاسمی افزود: هفت باب کوخه زنده‌گیری پرندگان نیز تخریب شد.

وی گفت: بهای جانوران وحشی به لحاظ ضرور و زیان برای هر قطعه پرنده شکاری دلیجه بیش از ۵۹ میلیون و قمری ۱۹۷ هزار تومان است.