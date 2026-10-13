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ماموران یگان حفاظت محیط زیست بندرلنگه یک متخلف زندهگیری پرندگان شکاری را در این شهرستان دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بندرلنگه گفت: از این متخلف یک بهله پرنده شکاری دلیجه، دو قطعه پرنده وحشی قمری و ۱۲ رشته تور مخصوص زندهگیری پرندگان کشف شد.
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سامان قاسمی افزود: هفت باب کوخه زندهگیری پرندگان نیز تخریب شد.
وی گفت: بهای جانوران وحشی به لحاظ ضرور و زیان برای هر قطعه پرنده شکاری دلیجه بیش از ۵۹ میلیون و قمری ۱۹۷ هزار تومان است.