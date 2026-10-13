با موافقت و پیگیری مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نظر مساعد معاون بهداشت وزارت بهداشت، پیشنهاد تعطیلی روز‌های پنجشنبه در مراکز جامع خدمات سلامت، به‌استثنای مراکز شبانه‌روزی ۱۶ و ۲۴ ساعته، تا پایان سال جاری مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه در مراکز جامع خدمات سلامت، به‌استثنای مراکز شبانه‌روزی ۱۶ و ۲۴ ساعته، با هدف بهبود شرایط کاری و افزایش رفاه کارکنان محیطی حوزه بهداشت و با تأکید بر تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم و ایجاد وحدت رویه در اجرا، در دست پیگیری است.

دکتر شاهرخ رامزی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، از طرح پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه در مراکز جامع خدمات سلامت (به‌ استثنای مراکز شبانه‌روزی ۱۶ و ۲۴ ساعته) تا پایان سال جاری خبر داد؛ پیشنهادی که با موافقت و پیگیری مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نظر مساعد علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با هدف بهبود شرایط کاری و ارتقای رفاه کارکنان محیطی حوزه بهداشت مطرح شده است.

این پیشنهاد با توجه به مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط با تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش ترددهای غیرضروری و همچنین درخواست‌های مطرح‌شده از سوی کارکنان مراکز جامع خدمات سلامت وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه، توجه به شرایط کاری کارکنان فعال در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی و فراهم‌سازی زمینه مناسب‌تر برای فعالیت آنان، از محورهای مورد توجه معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت بهداشت وزارت بهداشت است.

بر این اساس، پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه در مراکز جامع خدمات سلامت، به‌استثنای مراکز شبانه‌روزی ۱۶ و ۲۴ ساعته، تا پایان سال جاری مطرح شده است. در بررسی و اجرای این پیشنهاد، استمرار ارائه خدمات ضروری به مردم و ایجاد وحدت رویه در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد تأکید قرار دارد.

اجرای این موضوع منوط به طی مراحل اداری و ابلاغ ضوابط مربوط است و هدف آن، بهبود شرایط کاری و رفاهی کارکنان محیطی حوزه بهداشت، بدون ایجاد اختلال در دسترسی مردم به خدمات ضروری سلامت خواهد بود.