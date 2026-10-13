معاون امور زنان رئیس جمهور در رویداد رویداد ملی صنایع خلاق اصفهان گفت: در دولت چهاردهم، ضمانت‌های مرتبط با تسهیلات زنان افزایش یافته و برای زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا پنج نیز که امکان تأمین تضامین بانکی برای آنان محدود است، افزایش ضمانت‌ها در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امور زنان رییس جمهور در افتتاحیه رویداد ملی صنایع خلاق (مانوین) به میزبانی اصفهان با تأکید بر ضرورت جایگاه اقتصاد خلاق در سیاست‌های توسعه‌ای کشور گفت: این حوزه اقتصادی، عرصه‌ای حاشیه‌ای نیست، بلکه بر پایه خلاقیت انسانی، دانش روز، دارایی‌های فکری و ظرفیت‌های سرمایه انسانی شکل می‌گیرد و می‌تواند در اشتغالزایی و تقویت اقتصاد‌های محلی و فرهنگ‌محور نقش‌آفرین باشد.

زهرا بهروزآذر با اشاره به نقش محوری زنان در زنجیره صنایع خلاق نیز افزود: زنان در هنر‌های صنعتی و سنتی، صنایع‌دستی، بافته‌ها و تولیدات فرهنگی تنها نیروی کار نیستند، بلکه حافظان حافظه تاریخی، دانش بومی و خلاقیت این سرزمین به شمار می‌روند، و از این رو، توسعه صنایع خلاق باید با ارتقای جایگاه زنان و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای حضور مؤثر آنان در این عرصه همراه باشد.

او با تأکید بر اینکه حمایت از زنان فعال در صنایع خلاق نباید به مرحله تولید محدود شود، ادامه داد: اتصال تولیدکنندگان زن به بازار‌های بزرگ ملی و بین‌المللی، شناسایی موانع فعالیت اقتصادی و رفع مشکلات تأمین مالی از ضرورت‌های توسعه این بخش است. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: بدون فراهم‌شدن امکان دسترسی به بازار و سرمایه، ظرفیت‌های خلاق زنان به‌طور کامل به فرصت‌های اقتصادی تبدیل نخواهد شد.

او تأمین مالی و فراهم‌کردن ضمانت‌های لازم برای دریافت تسهیلات را از موانع ساختاری کارآفرینی زنان دانست و افزود: در دولت چهاردهم، ضمانت‌های مرتبط با تسهیلات زنان افزایش یافته و برای زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا پنج نیز که امکان تأمین تضامین بانکی برای آنان محدود است، افزایش ضمانت‌ها در نظر گرفته شده است.

بهروزآذر ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت نیز به میزان یک همت افزایش یافته است تا امکان حمایت مؤثرتر از زنان در مسیر راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، همچنین تسهیلات تکلیفی با اولویت اشتغال، به‌ویژه اشتغال زنان، با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در میان ۱۱ گروه از زنان توزیع می‌شود.

او همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق مبتنی بر خانواده، به حوزه‌هایی مانند خوراک، غذا و پوشاک اشاره کرد و گفت: بخشی از این توانمندی‌ها حاصل هنر‌ها و مهارت‌هایی است که نسل‌به‌نسل از مادران به فرزندان منتقل شده‌اند، این میراث مهارتی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنایع خلاق، به فرصت‌هایی تازه برای اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان تبدیل شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد؛ رویداد ملی صنایع خلاق مانوین به بستری برای شناخت گسترده‌تر تنوع و ظرفیت‌های این صنایع و شکل‌گیری گفت‌و‌گو میان سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه تبدیل شود و در دوره‌های بعد نیز تداوم یابد.

رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود.