دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز همزمان با روز بزرگداشت حافظ، با طرحی تازه با عنوان «مردم نیک‌نهاد» تغییر کرد؛ اثری که با محوریت آرامگاه حافظ و بهره‌گیری از نماد‌های فرهنگی و ملی، به بازنمایی همبستگی ملی و مشارکت اجتماعی مردم می‌پردازد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز همزمان با ایام بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی، با طرحی تازه با عنوان «مردم نیک‌نهاد» تغییر کرد؛ اثری که حافظیه را در مرکز تصویر قرار داده و در کنار ارجاع به هویت فرهنگی و ادبی شیراز، جلوه‌هایی از حضور و مشارکت مردم را به تصویر می‌کشد.

در این دیوارنگاره، آرامگاه حافظ به‌عنوان یکی از نماد‌های ماندگار شهر شعر و ادب، در مرکز ترکیب‌بندی قرار گرفته است.

در بخش‌های مختلف اثر نیز پرچم ایران، جمعیت‌های مردمی، حضور زنان و مردان در عرصه عمومی و صحنه‌هایی از حضور خیابانی مردم دیده می‌شود؛ عناصری که در کنار یکدیگر، پیوند میان هویت فرهنگی، هویت ملی و مشارکت اجتماعی را بازنمایی می‌کنند.

محور نوشتاری این اثر، بیتی از حافظ است که با تأکید بر نیک‌سرشتی و ارزش‌های انسانی، مفهوم اصلی دیوارنگاره را شکل می‌دهد:

«حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد

جان‌ها فدای مردم نیکونهاد باد»

این دیوارنگاره با نقاشی دیجیتال محمدحسین ساسانی، خط امیر اکبری و مدیریت هنری محمدرضا خسروانی‌تبار در استودیو صفحه اجرا شده است.