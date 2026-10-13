با هدف بستر سازی اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد، تابستان امسال هزار و ۴۷۰ جوان و نوجوان هرمزگانی در دوره‌های مهارت آموزی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته مددجویان در دوره‌های آموزشی مختلف مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و آموزشگاه‌های آزاد معتبر شرکت کردند.

حمید باسره افزود: حدود ۴۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این طرح، ساکن مناطق روستایی و کمتر برخوردار هستند.

وی گفت: برای اجرای طرح‌های تابستانه و مهارت‌افزایی جامعه هدف بیش از هشت میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات کمیته امداد استان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان بر استعداد سنجی و پرورش خلاقیت جوانان و نوجوانان بمنظور تقویت توانمندی‌های فردی و هموار کردن مسیر خودکفایی خانواده‌های مددجو تاکید کرد.