\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0627\u0632 \u06f2\u06f5 \u0645\u0647\u0631 \u062a\u0627 \u06cc\u06a9\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\u0646\u062f\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n