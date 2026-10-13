معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری بلندمدت از دستاورد‌های دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» گفت: موفقیت این رویداد زمانی کامل می‌شود که ارتباط میان فعالان عرصه تولید و تجارت به همکاری‌های پایدار، توسعه بازار‌های صادراتی و ورود سرمایه به پروژه‌های استان منجر شود.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود گودرزی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» اظهار کرد: شیراز از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف برخوردار است که با شکوفایی آنها می‌توان گام‌های بلندی در مسیر توسعه پایدار برداشت.

وی با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» افزود: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی فارس و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی فراهم کرده است؛ فرصتی که آثار آن باید در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز در اقتصاد استان قابل مشاهده باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه نگاه به آینده اکسپو باید فراتر از برگزاری سالانه یک نمایشگاه باشد، ادامه داد: این رویداد می‌تواند نقطه آغاز فرآیندی مستمر برای شناسایی شرکای تجاری، توسعه بازار‌های هدف و تعریف پروژه‌های مشترک اقتصادی باشد. در چنین رویکردی، ارتباطات شکل‌گرفته در نمایشگاه پایان کار نیست، بلکه آغاز مسیری برای همکاری‌های بلندمدت خواهد بود.

گودرزی گفت: یکی از انتظارات از «شیراز اکسپو» این است که بنگاه‌های اقتصادی استان از طریق ارتباط مستقیم با خریداران و سرمایه‌گذاران، شناخت دقیق‌تری از نیاز بازار‌های هدف به دست آورند و برنامه‌های تولید و صادرات خود را بر اساس این نیاز‌ها تنظیم کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فارس در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی، گردشگری و فناوری بیان کرد: توسعه اقتصادی زمانی شتاب می‌گیرد که این ظرفیت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای و مکمل یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند؛ از این رو، یکی از مسیر‌های پیش‌روی اکسپو می‌تواند کمک به شناسایی حلقه‌های ناقص تولید، معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بیشتر باشد.

گودرزی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در آینده این رویداد اظهار کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که فعال اقتصادی پس از آشنایی با یک پروژه، اطلاعات روشنی درباره ظرفیت آن، الزامات اجرایی و مسیر مشارکت در اختیار داشته باشد. شفافیت اطلاعات و تسهیل ارتباط میان سرمایه‌گذار و دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه تبدیل علاقه‌مندی اولیه به تصمیم اقتصادی را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بر ضرورت ارزیابی دستاورد‌های اکسپو پس از پایان نمایشگاه نیز تأکید کرد و افزود: بررسی مذاکرات انجام‌شده، میزان پیشرفت توافق‌ها، استمرار ارتباط با هیات‌های تجاری و شکل‌گیری همکاری‌های جدید، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از اثربخشی این رویداد ارائه دهد. چنین ارزیابی‌ای به برگزارکنندگان کمک می‌کند تا در دوره‌های بعد، برنامه‌ریزی هدفمندتری داشته باشند و ظرفیت‌های استفاده‌نشده را شناسایی کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تداوم ارتباط با فعالان اقتصادی خارجی تصریح کرد: روابط تجاری با پایان یک رویداد شکل نمی‌گیرد و حفظ آن نیازمند پیگیری، پاسخگویی و فراهم کردن زمینه مذاکرات تکمیلی است. استفاده از ابزار‌های ارتباطی و ظرفیت نمایندگی‌های اقتصادی نیز می‌تواند به حفظ ارتباط با شرکت‌هایی کمک کند که امکان حضور مستمر در استان را ندارند.

گودرزی، توسعه تدریجی جایگاه «شیراز اکسپو» در تقویم رویداد‌های اقتصادی کشور را از افق‌های قابل پیگیری این نمایشگاه دانست و گفت: استمرار برگزاری، ارتقای کیفیت برنامه‌ها و تمرکز بر نتایج عملی می‌تواند به تقویت اعتبار این رویداد در میان فعالان اقتصادی منجر شود.

وی تصریح کرد: آینده «شیراز اکسپو» به میزان توانایی آن در ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های اقتصادی فارس و نیاز‌های واقعی بازار وابسته است. اگر این پیوند به قرارداد‌های تجاری، سرمایه‌گذاری مولد و گسترش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی منجر شود، آثار نمایشگاه از محدوده زمانی برگزاری آن فراتر خواهد رفت و می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.