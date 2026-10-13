دومین نشست کمیته فرعی کمیسیون برنامه و بودجه با موضوع تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش پسماند و کالا‌های قابل بازیابی، به میزبانی وزارت بهداشت برگزار و اساسنامه این نهاد به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در دومین نشست تخصصی نشست کمیته فرعی کمیسیون برنامه و بودجه با موضوع تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش پسماند و کالاهای قابل بازیابی که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور در دفتر معاونت بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد، الزامات ساختاری و قانونی ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش پسماند مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و مرکز ملی رقابت در این نشست حضور داشتند و درباره چارچوب فعالیت و الزامات تشکیل این نهاد بحث و تبادل نظر کردند.

تدوین این اساسنامه با هدف ایجاد چارچوبی برای تنظیم و نظارت بر فرآیندهای مدیریت پسماند، استانداردسازی فعالیت‌ها و حمایت از اقتصاد چرخشی از طریق تنظیم‌گری در حوزه کالاهای قابل بازیابی، بر اساس پیشنهاد شورای رقابت، در دستور کار قرار گرفته است.

در پایان این نشست، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش پسماند و کالاهای قابل بازیابی به تصویب اعضای کمیته فرعی رسید و برای بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون اصلی ارسال شد.