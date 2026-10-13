به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی دانش‌آموزان هرمزگانی موفق به کسب ۲ رتبه نخست و ۹ عنوان دوم و سوم کشوری در رشته‌های مختلف شدند که بیانگر ظرفیت و توانمندی دانش‌آموزان استان در حوزه‌های علمی، پژوهشی، مهارتی و فناورانه است.

مدیحه دوانی افزود: در این دوره ۳۴۸ دانش‌آموز هرمزگانی به مرحله کشوری راه یافتند که از این شمار ۲۵ تن به مرحله داوری نهایی رسیدند.

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وی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان و تقویت مهارت‌های عملی و کاربردی است تا آموزش از چارچوب صرفاً نظری کلاس درس به سمت یادگیری مهارت محور سوق داده شود.

دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی از اواخر مرداد تا اوایل شهریور برگزار شد.