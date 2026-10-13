به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صمد اکبری فرماندار چالدران گفت: با توجه به اینکه ۶۵ درصد سیب زمینی استان در چالدران تولید می‌شود این جشنواره با هدف برند سازی ومعرفی سیب زمینی چالدران، فرصت‌های سرمایه گذاری و حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان و تقویت اقتصاد کشاورزی برگزار شد.

شهرستان چالدران به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز از مناطق مستعد تولید سیب زمینی در استان به شمار می‌رود.

کلیجی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امسال در استان ۱ هزار و ۶۰۰ هکتار سیب زمینی کشت شده است که از این میزان کشت ۱ هزارو ۲۵۰ هکتار آن مربوط به چالدران است.

جواد احمدی مدیر جهاد کشاورزی چالدران نیز گفت: از هر هکتار سیب زمینی کشت شده در چالدران ۴۰ تن محصول برداشت می‌شود و امسال بیش از ۵۰ هزار تن سیب زمینی تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

برگزاری جشنواره سیب زمینی فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های کشاورزان منطقه و جلب توجه سرمایه گذار به ظرفیت‌های موجود در زنجیره تولید، نگهداری، بسته بندی و عرضه سیب زمینی در بازار مصرف است.

داوود حسن پناه پژوهش گر و مروج سیب زمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح تحقیق و توسعه کشت سیب زمینی در استان‌های اردبیل، همدان و آذربایجان شرقی در ۱۱۰ مزرعه اجرا می‌شود و در ۳ شهرستان آذربایجان غربی نیز در ۳۰ مزرعه طرح تحقیق و توسعه کشت سیب زمینی اجرا خواهد شد.

بر پایی غرفه‌های مختلف با محوریت معرفی محصولات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه یکی دیگر از بخش‌های مهم جشنواره سیب زمینی در چالدران بود.

بیش از ۵۰۰ نفر کشاورز در زمینه تولید سیب زمینی در چالدران مشغول فعالیت هستند.