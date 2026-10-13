به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان گفت: مرحله نخست برداشت میگوی پرورشی در هرمزگان از فروردین تا تیر، و دومین مرتبه از مرداد تا آبان ماه است.

سیروس برازنده افزود: امسال شش هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع هرمزگان به پرورش میگو اختصاص یافت.

وی پیش‌بینی کرد تا پایان فصل برداشت در آبانماه، ۲۰ هزار تن میگوی پرورشی در این استان تولید شود.

معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان گفت: شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، بندرلنگه و قشم از مناطق فعال پرورش میگو در استان هستند.

برازنده به برنامه توسعه این صنعت در استان نیز اشاره، و پیش‌بینی کرد در آینده حدود ۳۱ هزار هکتار به مزارع پرورش میگوی استان اضافه شود و تولید سالانه هم به بیش از صد هزار تن برسد.

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یک پرورش‌دهنده میگوی فعال در یکی از مزارع ۴۰۰ هکتاری استان نیز گفت: امسال با به‌کارگیری روش‌های جدید و نوآوری، و با وجود بیماری در مزارع پرورش میگو، از مزارع خود محافظت و برداشت مطلوبی داشتیم.

وحید تهمتن افزود: در این مجموعه از دو دوره پرورش، در مجموع حدود ۱۰۰ تن میگو برداشت شده است.

وی با بیان اینکه دوره پرورش میگو حدود چهار ماه طول می‌کشد، گفت: محصول تولیدی هرمزگان به کشور‌های روسیه، عمان، چین، امارات متحده عربی و قطر صادر می‌شود.

هرمزگان پارسال رتبه دوم کشور را در پرورش میگوی وانامی کسب کرد.