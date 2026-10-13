اردوی مهرماه تیم ملی فوتسال با حضور ملی‌پوشان باتجربه و چهره‌های جوان و تأکید وحید شمسایی بر تلاش برای کسب و حفظ پیراهن تیم ملی آغاز شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی مهرماه تیم ملی فوتسال امروز آغاز شد. ملی‌پوشان که از روز گذشته خود را به کادر فنی معرفی کرده‌اند، امروز تمرین سبکی را در مرکز پک (PEC)، واقع در مرکز ملی فوتبال، انجام دادند و از عصر تمرینات توپی خود را خانه فوتسال آغاز خواهند کرد.

وحید شمسایی در آغاز اردو خطاب به بازیکنان گفت: با استعانت از پروردگار کارمان را شروع می‌کنیم. هدف و چشم‌انداز ما بلندمدت است و خوشحالم که دوباره کنار هم هستیم. برای برگزاری مسابقات تدارکاتی با مشکلاتی مواجه شدیم و برخی فرصت‌های فیفادی را از دست دادیم. شرایط کشور خاص است، اما فوتسال ایران همواره در دشوارترین شرایط نیز برای کشور احترام، اعتبار و افتخار به دست آورده است. ما تسلیم نمی‌شویم و حتماً راهکاری پیدا خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی با تأکید بر حضور متعهدانه بازیکنان در تمرینات، خطاب به نفرات جوان افزود: اگر پیراهن تیم ملی را می‌خواهید، برای به دست آوردن و حفظ آن بجنگید. در تمرینات نشان بدهید که شایسته این دعوت بوده‌اید. این اردو فرصتی است تا توانایی‌هایتان را ثابت کنید. من و همکارانم هیچ بازیکنی را هرگز با توصیه نه دعوت می‌کنیم و نه نگه می‌داریم، کیفیت شماست که نشان می‌دهد سزاوار داشتن پیراهن تیم ملی هستید.

وحید شمسایی و اعضای کادر فنی تیم ملی پس از رصد دیدار‌های لیگ برتر تا پایان هفته هشتم و سفر به شهر‌های مختلف، ۲۱ بازیکن را برای شرکت در این اردو دعوت کردند. کادر فنی در ادامه رویکرد کادر فنی برای شناسایی و پرورش استعدادها، تعدادی از بازیکنان جوان را نیز برای نخستین‌بار به اردوی تیم ملی دعوت کرده است.