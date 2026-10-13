رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری، از تحویل یک بهله عقاب استپی آسیب دیده به مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان و انتقال آن به باغ پرندگان لویزان برای بررسی وضعیت جسمانی و طی مراحل درمان و بازتوانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: روز گذشته ۲۰ مهر ماه، یک بهله عقاب استپی که از ناحیه بال آسیب دیده و توانایی پرواز نداشت، توسط مأموران آتش نشانی به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ری تحویل داده شد.

وی افزود: این پرنده با هدف ارزیابی وضعیت جسمانی، دریافت مراقبت‌های تخصصی و طی مراحل درمان و بازتوانی، به باغ پرندگان لویزان منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش، بر ضرورت همکاری شهروندان و دستگاه‌های امدادی در حمایت از گونه‌های جانوری تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش آسیب‌دیده یا گرفتار، از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابه‌جایی آن خودداری کرده و موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند.