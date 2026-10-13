شهردار منطقه۵، از آماده‌سازی بازار معیشتی پایانه آزادی با ظرفیت ۶۰ غرفه خبر داد؛ بازاری که با هدف حذف واسطه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمدرضا پوریافر با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای راه‌اندازی بازارهای معیشتی گفت: به تدبیر دکتر زاکانی شهردار تهران این بازارها با رویکرد عرضه مستقیم محصولات از سوی تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان پیش‌بینی شده‌اند تا ضمن کوتاه‌شدن زنجیره تأمین، امکان خرید کالا با قیمت‌هایی رقابتی و پایین‌تر از نرخ روز بازار برای شهروندان فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش این طرح در حمایت از تولید و کاهش هزینه‌های خانوار افزود: مذاکرات و تفاهم‌های اولیه با تعدادی از تولیدکنندگان برای عرضه مستقیم محصولات انجام شده است و توسعه همکاری‌ها با سایر تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان نیز در دستور کار قرار دارد. این رویکرد، علاوه بر کاهش نقش واسطه‌ها، می‌تواند سهم تولیدکنندگان از درآمد حاصل از فروش را افزایش دهد و کالاها را با هزینه تمام‌شده مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان برساند.

شهردار منطقه ۵ با اشاره به ظرفیت‌های مجموعه پارک‌سوار آزادی افزود: این بازار دارای ۶۰ غرفه است که ۵۸ غرفه آن به فعالیت‌های تجاری اختصاص دارد و دو غرفه نیز برای نمازخانه در نظر گرفته شده است.

وی گفت:همچنین موقعیت مکانی مجموعه و دسترسی آسان به شبکه حمل‌ونقل عمومی، از جمله مترو، اتوبوس، تاکسی و خطوط اتوبوس تندرو، از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند مراجعه شهروندان را تسهیل کند.

پوریافر همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی محیط بازار گفت: به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور شهروندان، بازسازی و رنگ‌آمیزی محوطه پیرامونی، تعمیر سرویس‌های بهداشتی داخل پایانه و رفع نواقص موجود انجام شده و یا در برنامه آماده‌سازی مجموعه قرار گرفته است.



وی افزود:بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی‌شده از سوی تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و بخش‌های اقتصادی استانداری‌ها در این بازارها حضور خواهند یافت. فعالیت غرفه‌ها نیز در دوره‌های متناوب سه‌ماهه پیش‌بینی شده است؛ مدلی که امکان حضور تولیدکنندگان مختلف و عرضه محصولات متنوع را فراهم می‌کند.

پوریا فر گفت:راه‌اندازی بازار معیشتی در پایانه آزادی، در چارچوب برنامه توسعه بازارهای عرضه مستقیم کالا در تهران، با هدف ایجاد پیوند مؤثرتر میان تولید و مصرف دنبال می‌شود؛ طرحی که موفقیت آن در گرو تأمین مستمر کالا، تنوع محصولات، نظارت بر قیمت‌ها و تحقق عملی مزیت قیمتی برای شهروندان خواهد بود.