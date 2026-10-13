استاندار کرمانشاه، در دیدار‌های جداگانه با معاونان سازمان صدا و سیما گفت: رویداد ملی ایران جان فرصتی برای تثبیت جایگاه کرمانشاه به‌عنوان دروازه زیارت و تجارت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، در دیدار‌های جداگانه با حسن عابدینی، معاون سیاسی سازمان صداوسیما و علیرضا کیخا، معاون امور استان‌ها با اشاره به جایگاه رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، تاریخی و اجتماعی استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه‌های سراسری و استانی صداوسیما تأکید کرد.

حبیبی با تأکید بر اینکه رویدادایران جان باید فراتر از معرفی جاذبه‌های گردشگری، تصویری جامع از ظرفیت‌های راهبردی استان ارائه دهد، عنوان کرمانشاه؛ دروازه زیارت و تجارت را محور مهم روایت رسانه‌ای از استان دانست.

استاندار کرمانشاه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات سازمان صداوسیما در پوشش رویداد‌های مهم کشور، به‌ویژه جنگ رمضان و راهپیمایی عظیم اربعین حسینی قدردانی کرد و پوشش رسانه‌ای میزبانی شایسته استان کرمانشاه از زائران و خدمات ارائه‌شده در مسیر‌های تردد زائران، به‌ویژه در مرز بین‌المللی خسروی، را شایسته توجه دانست.

وی بر استمرار همکاری‌ها برای انعکاس خدمات دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های مردمی و زیرساخت‌های استان و همچنین تقویت اطلاع‌رسانی درباره رویداد‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کرمانشاه تأکید کرد.

رویداد ملی ایران جان یکی از برنامه‌های ابتکاری و هویت‌محور سازمان صدا و سیماست که با هدف معرفی جامع ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی استان‌های کشور طراحی و اجرا شده است.