سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر‌های جدید، تکمیل امکانات محله‌ای، تقویت فرصت‌های شغلی و توجه به نیاز گروه‌های مختلف اجتماعی را از الزامات ارتقای شرایط زندگی در شهر‌های جدید اعلام کرد.

شهر‌های جدید در مسیر تبدیل به کانون‌های زندگی و فعالیت اقتصادی

شهر‌های جدید در مسیر تبدیل به کانون‌های زندگی و فعالیت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین مسعودی، سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید، با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به تأمین مسکن گفت: برنامه‌ریزی شهری باید فراتر از ساخت واحدهای مسکونی، زمینه‌ساز شکل‌گیری محیط‌های مناسب برای زندگی شهروندان باشد.

او با اشاره به شعار روز جهانی اسکان بشر در سال ۲۰۲۶ با عنوان «مسکن مناسب برای همه» افزود: تحقق این هدف به هماهنگی میان ساخت مسکن، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی نیاز دارد.

مسعودی، تناسب میان افزایش جمعیت و ظرفیت خدمات‌رسانی را از محورهای مهم برنامه‌ریزی در شهرهای جدید برشمرد.

او افزود: دسترسی ساکنان به امکانات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و تجاری باید هم‌زمان با توسعه سکونتگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید، تکمیل خدمات در محله‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های این حوزه دانست.

به گفته او، شناسایی اراضی بلااستفاده و ظرفیت‌های موجود در محله‌ها می‌تواند به استقرار مراکز خدماتی و تأمین نیازهای روزمره شهروندان کمک کند.

مسعودی همچنین بر ضرورت توسعه فضاهای عمومی و افزایش دسترسی مردم به امکانات فرهنگی، آموزشی و تفریحی تأکید کرد.

او افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در کاهش وابستگی شهرهای جدید به سایر شهرها دارد.

او، حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های خدماتی متناسب با ظرفیت هر شهر را در این زمینه مؤثر دانست.

مسعودی با اشاره به اهمیت عدالت فضایی گفت: نیازهای خانواده‌ها، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و گروه‌های کم‌برخوردار باید در تصمیم‌گیری‌های شهری لحاظ شود.

او، ایجاد فضاهای عمومی ایمن و دسترس‌پذیر و تقویت خدمات اجتماعی را از الزامات شکل‌گیری محیط‌های شهری فراگیر عنوان کرد.

سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید، توجه به ملاحظات محیط‌زیستی را نیز ضروری دانست و بر مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه فضاهای سبز تأکید کرد.

او افزود: برنامه‌ریزی متناسب با شرایط اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شهرها کمک کند.

مسعودی در پایان تصریح کرد: هماهنگی میان تأمین مسکن، توسعه خدمات، تقویت اقتصاد شهری و ارتقای کیفیت محیط زندگی، زمینه‌ساز شکل‌گیری شهرهای جدید برخوردار و پایدار خواهد بود.