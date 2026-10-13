به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، گفت: محمد مسینایی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند، در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفت و حضور مستمر خود را در این فهرست بین‌المللی تداوم بخشید.

مرضیه ثاقب‌جو، افزود فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان با همکاری دانشگاه استنفورد و بر اساس داده‌های استنادی پایگاه اسکوپوس تهیه می‌شود؛ در این ارزیابی، عملکرد پژوهشگران بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های علم‌سنجی بررسی می‌شود و تعداد استناد‌های دریافتی مقالات، به‌تنهایی، معیار تعیین‌کننده نیست.

وی افزود: شاخص‌هایی از جمله شاخص اچ (H-index) و سهم پژوهشگر در تولید آثار علمی مشترک، در کنار سایر معیار‌های مرتبط، در محاسبه شاخص ترکیبی سی‌اسکور (c-score) مورد توجه قرار می‌گیرند. این رویکرد، امکان ارزیابی جامع‌تری از عملکرد و اثرگذاری علمی پژوهشگران را فراهم می‌کند.