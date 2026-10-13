به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس رویداد مانوین در آیین افتتاح جشنواره مانوین با تشریح رویکرد مانوین در توسعه کسب‌وکار‌های خلاق گفت: هدف این رویداد تنها نمایش دستاورد‌ها یا حمایت از تولید یک محصول خلاق نیست، بلکه ایجاد زنجیره‌ای کارآمد است که ایده را به محصول، محصول را به بازار، بازار را به درآمد و درآمد را به رشد پایدار کسب‌وکار و توسعه بازار‌های صادراتی پیوند دهد.

عبدالحسن بهرامی سرمایه فرهنگی و خلاقیت ایرانی را از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی، شکل‌گیری کسب‌وکار‌های پایدار، اشتغال زایی مولد و رونق اقتصاد خلاق، اهداف اصلی برگزاری رویداد ملی مانوین است؛ اهدافی که تحقق آنها به پیوند مؤثر میان ایده‌پردازی، تولید، تأمین مالی و بازار نیاز دارد.

رئیس مرکز راهبردی ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به سازوکار‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده در این رویداد گفت: مانوین در سه بخش نمایشگاه، جشنواره و فراخوان‌های حمایتی طراحی شده است، تا ضمن معرفی محصولات و دستاورد‌های شرکت‌های خلاق، نام‌های تجاری برتر این حوزه شناسایی شوند و شرکت‌های نوپا نیز برای توسعه محصولات خود از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

بهرامی با اعلام اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای حمایت از توسعه محصولات صنایع خلاق ادامه داد: این اعتبار با هدف ارائه تسهیلات کم‌بهره و حمایت مالی از توسعه محصول در این حوزه در نظر گرفته شده است.

او افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت‌های فعال در این بخش اختصاص داده است که امکان افزایش آن نیز مطرح شده است، همچنین با امضای تفاهم‌نامه با معاونت اشتغال و رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه استفاده از منابع صندوق کارآفرینی امید برای پشتیبانی از کسب‌وکار‌های صنایع خلاق فراهم شده است.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اشاره به گستره مشارکت شرکت‌ها در این رویداد گفت: شرکت‌های خلاق از هر ۳۱ استان کشور در بخش نمایشگاهی حضور دارند و محصولات و دستاورد‌های خود را در هفت حوزه تخصصی صنایع خلاق عرضه می‌کنند.

او با بیان اینکه برای برگزاری این رویداد حدود هشت هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و حدود هزار مترمربع فضای رویدادی پیش‌بینی شده است، افزود: در کنار بخش نمایشگاهی، بیش از ۲۰ رویداد تخصصی با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه صنایع خلاق برنامه‌ریزی شده است تا زمینه تعامل تخصصی، انتقال تجربه و بررسی راهکار‌های توسعه این بخش فراهم شود.

بهرامی با اشاره به مشارکت نهاد‌های تخصصی در برنامه‌های مانوین ادامه داد: مجموعه‌هایی از جمله مرکز نوآوری قوه مقننه، حوزه هنری، پارک فناوری‌های نرم و صنایع خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش‌های مختلف این رویداد مشارکت دارند.

او سهم زنان و جوانان در ترکیب شرکت‌های حاضر در نمایشگاه را از ویژگی‌های مهم این رویداد دانست و گفت: حدود ۵۰ درصد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها در بازه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارند.

بهرامی با اشاره به انتخاب اصفهان به‌عنوان میزبان رویداد ملی مانوین گفت: ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی اصفهان و همراهی مجموعه مدیریت استان، زمینه مناسبی برای برگزاری این رویداد فراهم کرده، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مانوین نیز در حدود ۹ ماه با مشارکت مجموعه‌های استانی و دستگاه‌های مرتبط دنبال شده است.

رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود.