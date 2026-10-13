بازرس کل کردستان از شناسایی و پیگیری انسداد ۲۰ گلوگاه فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی، خارج کردن بیش از هزار هکتار از اراضی از دست متصرفان و وصول ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق شهرداری‌ها در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمدامین حیدری با تشریح عملکرد شش‌ماهه اداره‌کل بازرسی استان کردستان اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه، مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی و حفاظت از بیت‌المال، با تکیه بر اسناد بالادستی و در پاسخ به مطالبات مردم، از مهم‌ترین اولویت‌های بازرسی استان است.

وی با اشاره به شناسایی و پیگیری انسداد ۲۰ گلوگاه فسادخیز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان افزود: پایش مستمر روند‌ها و فرایند‌های اداری به شناسایی نقاط آسیب‌پذیر منجر شد و با اقدامات به‌موقع، زمینه سوءاستفاده‌های اداری و مالی در این بخش‌ها محدود شد.

بازرس کل کردستان ادامه داد: در همین راستا، ۱۴۱ مکاتبه هشداری و ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی برای مدیران ارشد استان و دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است تا با اقدامات پیشگیرانه، از وقوع تخلف و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

حیدری با تأکید بر برخورد با مدیران و کارکنان متخلف بیان کرد: محکومیت کیفری ۶ نفر از متصرفان و زمین‌خواران اراضی دولتی سنندج به حبس و رد مال، صدور قرار جلب به دادرسی برای سه نفر از مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به دلیل اهمال در انجام وظایف قانونی و صدور آرای محکومیت و انفصال از خدمت برای شماری از کارکنان متخلف شهرداری‌ها و شبکه بانکی استان، از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی در تشریح دستاورد‌های مرتبط با اراضی و منابع مالی استان گفت: با رصد اطلاعاتی و نظارت‌های میدانی، بیش از هزار هکتار از اراضی ملی، زراعی و باغی از دست متصرفان خارج شده است. همچنین اراضی دولتی و ملی به ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان در شهرستان‌های سنندج، بانه، دیواندره، مریوان و دهگلان شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع تصرف آنها در حال پیگیری است.

بازرس کل کردستان افزود: در حوزه مالی نیز بیش از هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی شناسایی شده و با نظارت مستقیم بازرسی، ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شهرداری‌ها وصول شده است.

حیدری با اشاره به فعالیت‌های نظارتی در شرایط ویژه و بحرانی اخیر خاطرنشان کرد: بازرسان استان با انجام بیش از ۵۰۰ مورد بازرسی سرزده از بیمارستان‌ها، انبار‌های راهبردی کالا، شبکه توزیع آرد و نان، جایگاه‌های سوخت، بانک‌ها و مراکز خدمات‌رسان، روند ارائه خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری مردم را زیر نظر داشتند.

وی در پایان با دعوت از مردم برای گزارش موارد فساد اظهار کرد: در نیمه نخست امسال به بیش از ۸۰۰ گزارش فساد و ۳۰۰ شکایت مردمی رسیدگی شده است و صیانت از حقوق عمومی و مقابله با تضییع بیت‌المال همچنان در دستور کار بازرسی استان قرار دارد.

نکته پیش از انتشار: در متن اولیه، رقم مربوط به اراضی به‌صورت «هزار و ۵۰. هکتار» و رقم تراکنش‌های مشکوک به‌صورت «هزار میلیارد تومان» درج شده است. در خبر بالا، رقم اراضی به شکل «بیش از هزار هکتار» تنظیم شده؛ بهتر است هر دو عدد دقیق با منبع اصلی تطبیق داده شوند. همچنین مشخص شود ارزش اراضی شناسایی‌شده مربوط به اراضی در مسیر رفع تصرف است یا اراضی‌ای که رفع تصرف آنها قطعی شده است.