به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی بروجرد یک محموله قاچاق دام زنده را کشف و پرونده تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: این پرونده به ارزش هشت میلیارد تومان بود که در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، شعبه همچنین سه میلیارد تومان معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و متخلف را به دلیل نبودن دام‌های حمل شده معادل ارزش دام هادر مجموع به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان محکوم کرد.