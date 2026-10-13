همزمان با گرامیداشت هفته فراجا؛ روسای مناطق بنیاد شهید با خانواده شهیدان جواد حاجی‌خداکرم، امید صادقی‌پور، سیدعلی صادقی، رضا عسگری و میلاد سعیدآبادی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ همزمان با گرامیداشت هفته فراجا ، روسای مناطق بنیاد شهید با خانواده شهیدان جواد حاجی‌خداکرم، امید صادقی‌پور، سیدعلی صادقی، رضا عسگری و میلاد سعیدآبادی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدارها، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهیدان فراجا، بر تداوم مسیر خدمت به خانواده‌های معظم شهدا به عنوان میراث‌داران واقعی انقلاب اسلامی تاکید شد. مدیران بنیاد شهید تهران بزرگ با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدای ناجا در تأمین امنیت پایدار کشور، آرامش و آسایش امروز جامعه را مرهون خون پاک این عزیزان دانستند.