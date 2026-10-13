سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات، از دستگیری یک متخلف شکار غیرمجاز در جریان گشت شبانه محیط بانان در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و کشف یک لاشه گراز وحشی و یک قبضه اسلحه گلوله زنی از وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی گفت: در راستای تشدید گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت و مقابله با شکار و صید غیرمجاز، محیط بانان این اداره در جریان گشت شبانه در محدوده روستای گرمابدر، واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی، یک متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات که ساعت یک بامداد انجام شد، یک قبضه اسلحه گلوله زنی، تعدادی فشنگ و لاشه یک رأس گراز وحشی از متخلف کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.