به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید بشیری در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تهران که با حضور رستگاری رییس محیط زیست شهر تهران و حبیبی سرپرست اداره بازرسی فرمانداری برگزار شد، با اشاره به مشکلات ناشی از تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در محدوده‌های شهری، حریم شهر، روستاها و محورهای مواصلاتی، گفت: این موضوع علاوه بر ایجاد نازیبایی‌های بصری، پیامدهای متعددی برای شهروندان و محیط‌زیست به همراه دارد و ساماندهی آن نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های مسئول و اتحادیه‌های مرتبط است.

وی با اشاره به ضرورت حضور نمایندگان اصلی اتحادیه‌ها و فعالان این حوزه در جلسات کارشناسی افزود: برای دستیابی به نتیجه مطلوب، باید مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها به‌صورت شفاف مشخص شود و تصمیمات اتخاذشده با پیگیری مستمر به مرحله اجرا برسد.

بشیری با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنترل ناوگان حمل نخاله‌های ساختمانی تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند و نصب تجهیزات موقعیت‌یاب (GPS) بر روی خودروها می‌تواند امکان رصد مسیر تردد، کنترل عملکرد ناوگان و پیشگیری از تخلفات را فراهم کند؛ ازاین‌رو، ضروری است موانع اجرایی این طرح بررسی و سازوکار عملیاتی آن تدوین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران همچنین با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های نظارتی مشابه در حوزه حمل بتن، خاطرنشان کرد: اتکا به اسناد کاغذی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای نظارتی نیست و باید با ایجاد بستر الکترونیکی یکپارچه، فرآیند صدور مجوزها و پایش ناوگان به‌صورت دقیق و قابل رصد انجام شود.

وی گفت: در صورت نیاز، می‌توان با بررسی هزینه‌های اجرایی و پیش‌بینی مشوق‌های لازم، از ظرفیت‌های بودجه‌ای سازمان ها برابر مقررات برای اجرای این طرح استفاده کرد.

بشیری در پایان بر ضرورت تدوین مصوبات مشخص و دارای ضمانت اجرایی در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تأکید و خواستار شناسایی موانع موجود، تعیین تکالیف دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های مستمر از روند اجرای تصمیمات شد تا زمینه کاهش تخلفات و ساماندهی اصولی حمل و دفع نخاله‌های ساختمانی در شهرستان تهران فراهم شود.